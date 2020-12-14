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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11407114081140911410>
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:03

  Slon_Nosov написав:але в реальному житті дехто з моїх співробітників їздить з троєщіни на софіївську борщагівку кожного дня, хто на авто, хто на ГТ...

Ваш бизнес якось повязано з мазохізмом?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:04

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:геніально, дякую, так мабудь і дорожніх корок не було б...
але в реальному житті дехто з моїх співробітників їздить з троєщіни на софіївську борщагівку кожного дня, хто на авто, хто на ГТ...


ну так це ж якраз те, про що я писав вище - люди купують квартири, або обирають орендне житло через якісь свої, або навʼязані маркетологами чинники, а потім витрачаючи третину свого життя в дорозі дім/робота/дім забивають своїми корчами дороги і проклинають Кличка та іншу злочинну владу за те що ті не займаються розширенням доріг і будівництвом безкоштовних паркінгів
ось це я і називаю неправильною організацією свого життя


Я вельми сподіваюсь, що за незаконну парковку скоро почнуть штрафувати,як в Європі.
Тоді любителям Єпенів несолодко прийдеться
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:08

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:геніально, дякую, так мабудь і дорожніх корок не було б...
але в реальному житті дехто з моїх співробітників їздить з троєщіни на софіївську борщагівку кожного дня, хто на авто, хто на ГТ...


ну так це ж якраз те, про що я писав вище - люди купують квартири, або обирають орендне житло через якісь свої, або навʼязані маркетологами чинники, а потім витрачаючи третину свого життя в дорозі дім/робота/дім забивають своїми корчами дороги і проклинають Кличка та іншу злочинну владу за те що ті не займаються розширенням доріг і будівництвом безкоштовних паркінгів
ось це я і називаю неправильною організацією свого життя


більшість відштовхується від наявних грошей, секрету немає...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:09

  UA написав:
  Slon_Nosov написав:але в реальному житті дехто з моїх співробітників їздить з троєщіни на софіївську борщагівку кожного дня, хто на авто, хто на ГТ...

Ваш бизнес якось повязано з мазохізмом?


з грошима... як у більшості людей, все вирішує розмір ЗП
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я гадав всі грощі світу крутяться в Ірпені, а вииявилос що на південній Борщагівці
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Я гадав всі грощі світу крутяться в Ірпені, а вииявилос що на південній Борщагівці
на Софійській, Південна - це Київ, де живуть одні пенси в обіссяних хрущах по версії вєталя)

до речі продовження окружної до Оболонського проспекту може бути дуже помічним для троянців, які чомусь працюють в СБ, там кажуть щось ніби будується?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:17

  fox767676 написав:Я гадав всі грощі світу крутяться в Ірпені, а вииявилос що на південній Борщагівці

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:29

  Frant написав:Я вельми сподіваюсь, що за незаконну парковку скоро почнуть штрафувати,як в Європі.
Тоді любителям Єпенів несолодко прийдеться

Я вважаю штраф недостатньо. Треба одразу забирати на штраф майданчик і штраф 500 ойро. Якщо протягом місяця забрали 3 р. на штраф майданчик, то авто вилучають на потреби ЗСУ. Через пів року Київ стане Європейским містом.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  Frant написав:Я вельми сподіваюсь, що за незаконну парковку скоро почнуть штрафувати,як в Європі.
Тоді любителям Єпенів несолодко прийдеться

Я вважаю штраф недостатньо. Треба одразу забирати на штраф майданчик і штраф 500 ойро. Якщо протягом місяця забрали 3 р. на штраф майданчик, то авто вилучають на потреби ЗСУ. Через пів року Київ стане Європейским містом.
зараз евакуюють лише через створювання аварійки (паркування біля поворотів та на перехрестях)
розумників, які почали паркуватися на вʼїздах у двори біля стовпчиків поперек тротуарів на жаль не евакуюють, наскільки я встиг зрозуміти
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 20:00

  kingkongovets написав:зараз евакуюють лише через створювання аварійки (паркування біля поворотів та на перехрестях)
розумників, які почали паркуватися на вʼїздах у двори біля стовпчиків поперек тротуарів на жаль не евакуюють, наскільки я встиг зрозуміти

Можливо так на центральних вулицях міста, але якщо трішки звернути, то повний безлад, паркують на перехрестях, поворотах, прямо на "зебрі". Декілька разів спілкувався з власниками авто, які грубо порушують ПДР. В 99% випадках стикався з жлобами, які просто не розуміють аргументів і вважають, що паркуватися можуть де завгодно, бо іншого місця нема :D Тільки жорсткий "батіг" може змінити ситуацію. І що цікаво, коли вони потрапляють в цивілізоване місто Європи, то паркують авто по правилах тому, що жлобство там коштує занадто дорого.Поліція не завжди реагує на виклик тому, що "зайняті" більш важливими справами. Був один цікавий випадок, коли жлоб на "кубіку" паркувався прямо на "зєбрі" кожний день, як на своєму парко місці :D я все таки "дістав" поліцейських, вони приїхали, але навіть штраф не виписали, а сказали, що цей перехід не оформлений належним чином (не внесений у їхню "схему), тому реагувати не будуть. На мій аргумент, що жінки з коляскою не можуть перейти через блокування авто, вони відповіли, що це їхня проблема. Я був дуже довго під враженням.
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