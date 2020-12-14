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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11407114081140911410
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 22:17

Стендапер віталік з частушками про Ірпінь. Частина 4. Заключна. «Істерика через тотальне несприйняття».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:51

  Hotab написав:Стендапер віталік з частушками про Ірпінь. Частина 4. Заключна. «Істерика через тотальне несприйняття».

Віталь не розуміє, що ірпіньська нерухомість в Києві і накуй нікому не потрібна. Як і малинська чи коростенська чи овруцька.
Тому ірпіньським рилам-новобудникам - нічого тут тертись. Все одно нічого не зароблять.
Хіба що викличуть сміх і загальне презирство, із-за своєї упоротості і невігластва.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:56

  UA написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:а те кто ездит только по Киеву топливо не тратят? или (если тратят) как оно влияет на цены?

Від Ірпеня до Києва і назад багато хто бере попутчиків, навіть є чати спеціальні

Сокільці зараз коштує проїзд в маршрутці з Бучи до Академмістечка?

хз, може гривень 35, в мене в фаворі ГТ ШРТ: 15 грн. до Святошина і як бонус міська електричка
flyman
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  #<1 ... 11407114081140911410
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