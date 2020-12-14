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Додано: Суб 18 лис, 2023 22:17
Стендапер віталік з частушками про Ірпінь. Частина 4. Заключна. «Істерика через тотальне несприйняття».
Додано: Суб 18 лис, 2023 23:51
Віталь не розуміє, що ірпіньська нерухомість в Києві і накуй нікому не потрібна. Як і малинська чи коростенська чи овруцька.
Тому ірпіньським рилам-новобудникам - нічого тут тертись. Все одно нічого не зароблять.
Хіба що викличуть сміх і загальне презирство, із-за своєї упоротості і невігластва.
Додано: Суб 18 лис, 2023 23:56
хз, може гривень 35, в мене в фаворі ГТ ШРТ: 15 грн. до Святошина і як бонус міська електричка
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