Додано: Нед 19 лис, 2023 03:15

fox767676 написав: Slon_Nosov написав: fox767676 написав: що можно робити від Палацу Україна до Контрактової. що можно робити від Палацу Україна до Контрактової.



Так що там можна робити? Стояти в корках, шукати місце для авто? Важаю центр Києва непридатним для життя, виключення для пенсіонерів без авто і потреби їздити на роботу. Стояти в корках, шукати місце для авто? Важаю центр Києва непридатним для життя, виключення для пенсіонерів без авто і потреби їздити на роботу.





навіщо там авто, якщо більшість офісів у пішій доступності, і рекордна щильність станцій метро всіх гілок ? навіщо там авто, якщо більшість офісів у пішій доступності, і рекордна щильність станцій метро всіх гілок ?

Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.Но не в светлых дорогих штанах и куртке.