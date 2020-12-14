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Додано: Суб 18 лис, 2023 22:17
Стендапер віталік з частушками про Ірпінь. Частина 4. Заключна. «Істерика через тотальне несприйняття».
Додано: Суб 18 лис, 2023 23:56
хз, може гривень 35, в мене в фаворі ГТ ШРТ: 15 грн. до Святошина і як бонус міська електричка
Додано: Нед 19 лис, 2023 03:15
Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.
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