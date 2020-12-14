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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лис, 2023 22:17
Стендапер віталік з частушками про Ірпінь. Частина 4. Заключна. «Істерика через тотальне несприйняття».
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Додано: Суб 18 лис, 2023 23:56
UA написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
а те кто ездит только по Киеву топливо не тратят? или (если тратят) как оно влияет на цены?
Від Ірпеня до Києва і назад багато хто бере попутчиків, навіть є чати спеціальні
Сокільці зараз коштує проїзд в маршрутці з Бучи до Академмістечка?
хз, може гривень 35, в мене в фаворі ГТ ШРТ: 15 грн. до Святошина і як бонус міська електричка
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Додано: Нед 19 лис, 2023 03:15
fox767676 написав: Slon_Nosov написав: fox767676 написав:
що можно робити від Палацу Україна до Контрактової.
Так що там можна робити?
Стояти в корках, шукати місце для авто? Важаю центр Києва непридатним для життя, виключення для пенсіонерів без авто і потреби їздити на роботу.
навіщо там авто, якщо більшість офісів у пішій доступності, і рекордна щильність станцій метро всіх гілок ?
Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 08:15
Hotab написав:
Стендапер віталік з частушками про Ірпінь. Частина 4. Заключна. «Істерика через тотальне несприйняття».
Він не зрозумів, що обісрався. На людях.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 09:05
барабашов написав: fox767676 написав: Slon_Nosov написав:
Так що там можна робити?
Стояти в корках, шукати місце для авто? Важаю центр Києва непридатним для життя, виключення для пенсіонерів без авто і потреби їздити на роботу.
навіщо там авто, якщо більшість офісів у пішій доступності, і рекордна щильність станцій метро всіх гілок ?
Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.
Питання в тому, чи є здоров'я?
Якщо здоров'я є, можна жити в "хрущовці" на окраїні, працювати і тихо радуватись малим радощам життя.
Якщо здоров'я немає - не буде радощів від квартири на Хрещатику, від дорогих машини, від жінок і різних цяцьок.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 09:31
барабашов написав:Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.
це все упередження з 90х)
а на практиці ермакс буде залюбки користуватися станцією Львівська брама як тільки вона відкриється поруч з його жк
а ще я дуже сумніваюсь, що він робить касу в Санаханті, щось мені підказує що замість цих понтів він спокійно шопиться за кордоном під час знижок, або замовляє в інеті
понти та пафос 90х та початку 00х - це вже просто смішні спогади з минулого, хоча дехто живе ними і донині)
наразі в тренді лахміття, дрантя та оверсайз)
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Додано: Нед 19 лис, 2023 10:48
Frant написав: Hotab написав:
Стендапер віталік з частушками про Ірпінь. Частина 4. Заключна. «Істерика через тотальне несприйняття».
Він не зрозумів, що обісрався. На людях.
Совет да любовь вам с хотабом. По уровню интеллекта вы друг друга нашли. Подумай, может это твой последний шанс. А про меня забудь.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 12:08
UA написав:
А вообще торговаться принято в недоразвитых странах.В Киеве уже даже на базаре не торгуются
.
Це де так, на Бесарабці? Давно не бував , не скажу.
А ось на Столичці чи Троєщинському оптовому торгуються без проблем. Звісно якщо купуєш не на 20 гривень. Ось наприклад купував у вересні біля 100 кг фруктів на сушіння та 200 кг бульби, то самі продавці запропонували знижку в 10-15%.
Навесні знайомій продав арендну однушку на Драгоманова, так зазначив, що довелося скинути приблизно 7 відсотків від "хотелки". Абсолютних цифр не питав бо не настільки ми близькі.
У 2019 в одному з ВП новобудови був свідком розмови, коли "оптовому" покупцю всіх однушок на поверсі начальник відділу пропонував 15% знижки при 100% оплаті, а якщо купуєш 1 квартиру, знижка була 10% від прайсу розтермінування.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 12:11
kingkongovets написав:
барабашов написав:Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.
це все упередження з 90х)
а на практиці ермакс буде залюбки користуватися станцією Львівська брама як тільки вона відкриється поруч з його жк
а ще я дуже сумніваюсь, що він робить касу в Санаханті, щось мені підказує що замість цих понтів він спокійно шопиться за кордоном під час знижок, або замовляє в інеті
понти та пафос 90х та початку 00х - це вже просто смішні спогади з минулого, хоча дехто живе ними і донині)
наразі в тренді лахміття, дрантя та оверсайз)
Багато +++
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Додано: Нед 19 лис, 2023 12:38
Voistov написав: flyman написав: барабашов написав:UA
сейчас много плеснёво-пропечатанных арабами соток на КРЖН плавает в поисках срочно нуждающегося в деньгах? Вообще какой у них дисконт относительно синих, или валютная карта привата и грин-тумба решают?
плавають в мінял на базарі
Миль пардон, а что это за феномен: « плеснёво-пропечатанных арабами соток»?
Ще років з 10 тому знайомий поїхав купувати Октавію до салону і дууууже здивувався, що там не схотіли приймати більшу частину нахом'ячених долларів. Я його питаю-а чим аргументували те, а він так здивовано
повідомляє-так купюри були "трохи" пліснявілі та з неприємним запахом.
Виявилося, що чел роками натурально закопував, в скляних банках, в землю гроші, а потім дивується, що такі не хочуть приймати.
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