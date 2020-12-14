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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11408114091141011411
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:57

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:
  Hotab написав:Стендапер віталік з частушками про Ірпінь. Частина 4. Заключна. «Істерика через тотальне несприйняття».

Він не зрозумів, що обісрався. На людях.

Совет да любовь вам с хотабом. По уровню интеллекта вы друг друга нашли. Подумай, может это твой последний шанс. А про меня забудь.

Ти зараз виглядаєш ображеною «брошенккою» , Віталік.
Подумай, що не так з тобою. Ти кинув офлайн життя (в якому тебе теж не цінували!), переїхав повністю сюди, поринув у онлайн у пошуках поваги і підживлення в своїх очах своєї значущості, а тебе вже навіть в специфічному гуртку «карусельщиків» не сприймають. Про інші гілки і мова не йде.
Скоро навіть 20 повідомлень в день на цьому форумі перестане приносити тобі радість. Бо не сприймають. . Втратиш останній сенс свого нікчемного життя.
Hotab
 
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