vitaliiangel написав:
Совет да любовь вам с хотабом. По уровню интеллекта вы друг друга нашли. Подумай, может это твой последний шанс. А про меня забудь.
Ти зараз виглядаєш ображеною «брошенккою» , Віталік.
Подумай, що не так з тобою. Ти кинув офлайн життя (в якому тебе теж не цінували!), переїхав повністю сюди, поринув у онлайн у пошуках поваги і підживлення в своїх очах своєї значущості, а тебе вже навіть в специфічному гуртку «карусельщиків» не сприймають. Про інші гілки і мова не йде.
Скоро навіть 20 повідомлень в день на цьому форумі перестане приносити тобі радість. Бо не сприймають. . Втратиш останній сенс свого нікчемного життя.