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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11407114081140911410
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:56

  UA написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:а те кто ездит только по Киеву топливо не тратят? или (если тратят) как оно влияет на цены?

Від Ірпеня до Києва і назад багато хто бере попутчиків, навіть є чати спеціальні

Сокільці зараз коштує проїзд в маршрутці з Бучи до Академмістечка?

хз, може гривень 35, в мене в фаворі ГТ ШРТ: 15 грн. до Святошина і як бонус міська електричка
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:15

  fox767676 написав:
  Slon_Nosov написав:
  fox767676 написав:що можно робити від Палацу Україна до Контрактової.


Так що там можна робити? Стояти в корках, шукати місце для авто? Важаю центр Києва непридатним для життя, виключення для пенсіонерів без авто і потреби їздити на роботу.



навіщо там авто, якщо більшість офісів у пішій доступності, і рекордна щильність станцій метро всіх гілок ?

Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 09:05

  барабашов написав:
  fox767676 написав:
  Slon_Nosov написав:
Так що там можна робити? Стояти в корках, шукати місце для авто? Важаю центр Києва непридатним для життя, виключення для пенсіонерів без авто і потреби їздити на роботу.



навіщо там авто, якщо більшість офісів у пішій доступності, і рекордна щильність станцій метро всіх гілок ?

Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.

Питання в тому, чи є здоров'я?

Якщо здоров'я є, можна жити в "хрущовці" на окраїні, працювати і тихо радуватись малим радощам життя.

Якщо здоров'я немає - не буде радощів від квартири на Хрещатику, від дорогих машини, від жінок і різних цяцьок.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 09:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.


це все упередження з 90х)
а на практиці ермакс буде залюбки користуватися станцією Львівська брама як тільки вона відкриється поруч з його жк
а ще я дуже сумніваюсь, що він робить касу в Санаханті, щось мені підказує що замість цих понтів він спокійно шопиться за кордоном під час знижок, або замовляє в інеті

понти та пафос 90х та початку 00х - це вже просто смішні спогади з минулого, хоча дехто живе ними і донині)
наразі в тренді лахміття, дрантя та оверсайз)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:08

  UA написав:

А вообще торговаться принято в недоразвитых странах.
В Киеве уже даже на базаре не торгуются.


Це де так, на Бесарабці? Давно не бував , не скажу.
А ось на Столичці чи Троєщинському оптовому торгуються без проблем. Звісно якщо купуєш не на 20 гривень. Ось наприклад купував у вересні біля 100 кг фруктів на сушіння та 200 кг бульби, то самі продавці запропонували знижку в 10-15%.
Навесні знайомій продав арендну однушку на Драгоманова, так зазначив, що довелося скинути приблизно 7 відсотків від "хотелки". Абсолютних цифр не питав бо не настільки ми близькі.
У 2019 в одному з ВП новобудови був свідком розмови, коли "оптовому" покупцю всіх однушок на поверсі начальник відділу пропонував 15% знижки при 100% оплаті, а якщо купуєш 1 квартиру, знижка була 10% від прайсу розтермінування.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
барабашов написав:Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.


це все упередження з 90х)
а на практиці ермакс буде залюбки користуватися станцією Львівська брама як тільки вона відкриється поруч з його жк
а ще я дуже сумніваюсь, що він робить касу в Санаханті, щось мені підказує що замість цих понтів він спокійно шопиться за кордоном під час знижок, або замовляє в інеті

понти та пафос 90х та початку 00х - це вже просто смішні спогади з минулого, хоча дехто живе ними і донині)
наразі в тренді лахміття, дрантя та оверсайз)
Багато +++ :)

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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 12:38

  Voistov написав:
  flyman написав:
  барабашов написав:UA сейчас много плеснёво-пропечатанных арабами соток на КРЖН плавает в поисках срочно нуждающегося в деньгах? Вообще какой у них дисконт относительно синих, или валютная карта привата и грин-тумба решают?

плавають в мінял на базарі


Миль пардон, а что это за феномен: « плеснёво-пропечатанных арабами соток»?


Ще років з 10 тому знайомий поїхав купувати Октавію до салону і дууууже здивувався, що там не схотіли приймати більшу частину нахом'ячених долларів. Я його питаю-а чим аргументували те, а він так здивовано :mrgreen: повідомляє-так купюри були "трохи" пліснявілі та з неприємним запахом. :shock: Виявилося, що чел роками натурально закопував, в скляних банках, в землю гроші, а потім дивується, що такі не хочуть приймати.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  Voistov написав:
  flyman написав:плавають в мінял на базарі


Миль пардон, а что это за феномен: « плеснёво-пропечатанных арабами соток»?


Ще років з 10 тому знайомий поїхав купувати Октавію до салону і дууууже здивувався, що там не схотіли приймати більшу частину нахом'ячених долларів. Я його питаю-а чим аргументували те, а він так здивовано :mrgreen: повідомляє-так купюри були "трохи" пліснявілі та з неприємним запахом. :shock: Виявилося, що чел роками натурально закопував, в скляних банках, в землю гроші, а потім дивується, що такі не хочуть приймати.
Зараз взагалі оплата через банк, салони готівку не беруть
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 18:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Зараз взагалі оплата через банк, салони готівку не беруть

как правило в автосалоне есть касса от банка, там берут все)
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