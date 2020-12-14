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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лис, 2023 22:28
vladimir07 написав:
Хозяин мог выставить объявление и снять буквально через три дня когда куча рылов и агентств накопировали его квартиру - наблюдал такое неоднократно.
И даже агрегатор типа бомбера не панацея, т.к. он может сохранить в базу одно из рыловских объявлений, а не от хозяина с контактами.
А на фотках при этом если водяные знаки агенств?
Хозяева часто ставят сами их?
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