Додано: Нед 19 лис, 2023 23:46

vladimir07 написав: UA написав: Умение находить прямые обявы продавцов, это важное искусство которым большинство покупателей не обладают. Что то там в инстаграме клацать умеют, а найти обяву владельца которая сэкономит немало денег не, не осилят. Эра цифровой деградации.

Тот фак что квартиру продает куча рыл, говорит о том, что обява от хозяина где то есть.

Умение находить прямые обявы продавцов, это важное искусство которым большинство покупателей не обладают. Что то там в инстаграме клацать умеют, а найти обяву владельца которая сэкономит немало денег не, не осилят. Эра цифровой деградации.Тот фак что квартиру продает куча рыл, говорит о том, что обява от хозяина где то есть.



Не факт, особенно для случая Voistov, когда квартира продается долго и нудно и хозяин готов сотрудничать с рылами.

Хозяин мог выставить объявление и снять буквально через три дня когда куча рылов и агентств накопировали его квартиру - наблюдал такое неоднократно.

И даже агрегатор типа бомбера не панацея, т.к. он может сохранить в базу одно из рыловских объявлений, а не от хозяина с контактами. Не факт, особенно для случая Voistov, когда квартира продается долго и нудно и хозяин готов сотрудничать с рылами.Хозяин мог выставить объявление и снять буквально через три дня когда куча рылов и агентств накопировали его квартиру - наблюдал такое неоднократно.И даже агрегатор типа бомбера не панацея, т.к. он может сохранить в базу одно из рыловских объявлений, а не от хозяина с контактами.

Так, рили подюбляють таке робити, але коли людина дійсно хоче продати(а не "продавати") квартиру, то замість знімати оголошення, можна ж оплатити рекламу, щоб воно висіло зверху рилівських торпед а не падало х.з. в які глибини. Коштує це копійки, порівняно з 120 кує, але таке чомусь рідко роблять власники. Я розумію ситуацію 90-х, коли не було інтернету і об'яви(часто навіть без фото) друкували в газетах та щотиждневиках типу "Авізо", "Експрес Об'ява, "Бізнес Прайс Сторінки" і т.п. + дуже боялися шахраїв а через ріелторів було типу "надійніше".Судячи з опису Voistov, продавець при формуванні ціни виходить не з того, за скільки можна продати цю квартиру в прийнятний термін, а скільки грошей йому зараз необхідно, щоб купити їншу, більшої площі. При таких обставинах важко людині щось довести, змінити цю ситуацію може тільки зменшення ціни на його хотелку(трикімнатну чи що він там хоче) або дуже тривалий термін відсутності покупців.