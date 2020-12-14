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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11409114101141111412>
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 22:28

  vladimir07 написав:Хозяин мог выставить объявление и снять буквально через три дня когда куча рылов и агентств накопировали его квартиру - наблюдал такое неоднократно.
И даже агрегатор типа бомбера не панацея, т.к. он может сохранить в базу одно из рыловских объявлений, а не от хозяина с контактами.

А на фотках при этом если водяные знаки агенств?
Хозяева часто ставят сами их?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:07

  Прохожий написав:
  Faceless написав:Зараз взагалі оплата через банк, салони готівку не беруть

как правило в автосалоне есть касса от банка, там берут все)


Саме так, і можна тільки уявити, як виглядали ті доллари, якщо вони ще й "пахли". Але хазяїн до цих пір вважає що норм. Він до речі, колишній підводник, мабуть звідти пішла звичка ховати все нижче поверхні. :)
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.realtor.ca/real-estate/2614 ... =imagelist
Cередня зп в Калгарі - 20 дол на годину, середня зп в Києві - 3 дол на годину.
Питання - як може коштувати квартира в Києві стільки ж, як в Калгарі?
siriys
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:39

siriys
В Калгари средний житель может себе позволить купить квартиру
В Киеве не может
В соседней теме бросал ссылку на соотношение цены к заработку
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:41

  siriys написав:https://www.realtor.ca/real-estate/26145785/414-8604-48-avenue-nw-calgary-bowness?view=imagelist
Cередня зп в Калгарі - 20 дол на годину, середня зп в Києві - 3 дол на годину.
Питання - як може коштувати квартира в Києві стільки ж, як в Калгарі?

Багато незрозумілого на ринку нерухомості. Але ж так завжди було і буде. По цій квартирі: незрозуміло чому одні фотки ніби реальні, а на інших дофотошоплені меблі? Цікаво. Види з вікон однозначно зачьотні. Хоча і кричать про те що це якась дальня околиця міста. Типу Погребів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:46

  vladimir07 написав:
  UA написав:Умение находить прямые обявы продавцов, это важное искусство которым большинство покупателей не обладают. Что то там в инстаграме клацать умеют, а найти обяву владельца которая сэкономит немало денег не, не осилят. Эра цифровой деградации.
Тот фак что квартиру продает куча рыл, говорит о том, что обява от хозяина где то есть.


Не факт, особенно для случая Voistov, когда квартира продается долго и нудно и хозяин готов сотрудничать с рылами.
Хозяин мог выставить объявление и снять буквально через три дня когда куча рылов и агентств накопировали его квартиру - наблюдал такое неоднократно.
И даже агрегатор типа бомбера не панацея, т.к. он может сохранить в базу одно из рыловских объявлений, а не от хозяина с контактами.


Так, рили подюбляють таке робити, але коли людина дійсно хоче продати(а не "продавати") квартиру, то замість знімати оголошення, можна ж оплатити рекламу, щоб воно висіло зверху рилівських торпед а не падало х.з. в які глибини. Коштує це копійки, порівняно з 120 кує, але таке чомусь рідко роблять власники. Я розумію ситуацію 90-х, коли не було інтернету і об'яви(часто навіть без фото) друкували в газетах та щотиждневиках типу "Авізо", "Експрес Об'ява, "Бізнес Прайс Сторінки" і т.п. + дуже боялися шахраїв а через ріелторів було типу "надійніше".
Судячи з опису Voistov, продавець при формуванні ціни виходить не з того, за скільки можна продати цю квартиру в прийнятний термін, а скільки грошей йому зараз необхідно, щоб купити їншу, більшої площі. При таких обставинах важко людині щось довести, змінити цю ситуацію може тільки зменшення ціни на його хотелку(трикімнатну чи що він там хоче) або дуже тривалий термін відсутності покупців.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://ua.traveltables.com/country/can ... of-living/
Перевірив тут - дійсно нерухомість недорого в Калгарі.
Але ж за кліматом це як Сибір, тільки цивілізований. для нещасних українців покатить
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 00:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  Прохожий написав:
  Faceless написав:Зараз взагалі оплата через банк, салони готівку не беруть

как правило в автосалоне есть касса от банка, там берут все)


Саме так, і можна тільки уявити, як виглядали ті доллари, якщо вони ще й "пахли". Але хазяїн до цих пір вважає що норм. Він до речі, колишній підводник, мабуть звідти пішла звичка ховати все нижче поверхні. :)
Ну, вочевидь нему всіх, я останній раз був в Тойоті, то там відділення не було
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 00:08

  fox767676 написав:https://ua.traveltables.com/country/canada/city/calgary/cost-of-living/
Перевірив тут - дійсно нерухомість недорого в Калгарі.
Але ж за кліматом це як Сибір, тільки цивілізований. для нещасних українців покатить


Для любителів зимових видів спорту саме те і можливо там колись знову проведуть олімпіаду!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 00:10

  drevlyanin написав:
  fox767676 написав:https://ua.traveltables.com/country/canada/city/calgary/cost-of-living/
Перевірив тут - дійсно нерухомість недорого в Калгарі.
Але ж за кліматом це як Сибір, тільки цивілізований. для нещасних українців покатить


Для любителів зимових видів спорту саме те і можливо там колись знову проведуть олімпіаду!

Так, для молоді, та ще й з прицілом на глобальне потепління, підійде
fox767676
 
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