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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лис, 2023 00:22
Faceless написав:
Ну, вочевидь нему всіх, я останній раз був в Тойоті, то там відділення не було
Може автосалон маленький і нема сенсу(потоку покупців) тримати "свою" кассу банку? В будь якому випадку можна внести валютну готівку в банк в рахунок оплати вартості авто за поточним курсом або навіть "трохи кращим". Те ж саме як роблять і при купівлі квартир на первинці.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:25
drevlyanin написав: Faceless написав:
Ну, вочевидь нему всіх, я останній раз був в Тойоті, то там відділення не було
Може автосалон маленький і нема сенсу(потоку покупців) тримати "свою" кассу банку? В будь якому випадку можна внести валютну готівку в банк в рахунок оплати вартості авто за поточним курсом або навіть "трохи кращим". Те ж саме як роблять і при купівлі квартир на первинці.
Типа продают валюту и покупают квартиру?
Финмон при этом возбуждается?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:36
M-A-X написав: drevlyanin написав: Faceless написав:
Ну, вочевидь нему всіх, я останній раз був в Тойоті, то там відділення не було
Може автосалон маленький і нема сенсу(потоку покупців) тримати "свою" кассу банку? В будь якому випадку можна внести валютну готівку в банк в рахунок оплати вартості авто за поточним курсом або навіть "трохи кращим". Те ж саме як роблять і при купівлі квартир на первинці.
Типа продают валюту и покупают квартиру?
Финмон при этом возбуждается?
Якщо сумма перевищує ліміт(було 400000 до війни, як зараз не цікавився) то маєте написати пояснення в спеціальну форму-звідки гроші, а банк надсилає звітність "куди треба". Далі залежить від ваших пояснень, наданих документів і доброї чи не доброї волі контролерів.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:40
drevlyanin написав:
Якщо сумма перевищує ліміт(було 400000 до війни, як зараз не цікавився) то маєте написати пояснення в спеціальну форму-звідки гроші, а банк надсилає звітність "куди треба". Далі залежить від ваших пояснень, наданих документів і доброї чи не доброї волі контролерів.
А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
Примечание платежа - что-то вроде "за продажу квартиры" катит?
Тут же уже вроде финмона быть не должно?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:59
M-A-X написав: drevlyanin написав:
Якщо сумма перевищує ліміт(було 400000 до війни, як зараз не цікавився) то маєте написати пояснення в спеціальну форму-звідки гроші, а банк надсилає звітність "куди треба". Далі залежить від ваших пояснень, наданих документів і доброї чи не доброї волі контролерів.
А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
Примечание платежа - что-то вроде "за продажу квартиры" катит?
Тут же уже вроде финмона быть не должно?
Ну погляньте: коли ви вносите за квартиру на первинці відразу 100%, то в більшості випадків діє знижка від прайсу на 5-10%. А при оплаті на протязі кількох місяців це вже фактично розтермінування, і там ціна вища. Наприклад одного разу коли купував "на котловані" були такі умови у ВП забудовника:
-розтермінування на 3 роки=стандартна ціна;
-розтермінування на 1 рік=мінус 5 відсотків від стандартної ціни;
-вся сумма відразу=мінус 10%
Те ж саме зустрічав і при реалізації готових квартир, але там як правило обмежуються розтермінуванням на 1 рік ну і прайси підростають відносно котлована(в гривнях звичайно, в долларах не завжди).
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:03
drevlyanin написав:
Ну погляньте: коли ви вносите за квартиру на первинці відразу 100%, то в більшості випадків діє знижка від прайсу на 5-10%. А при оплаті на протязі кількох місяців це вже фактично розтермінування, і там ціна вища.
А на вторичке оплата частями практикуется?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:47
M-A-X написав: drevlyanin написав:
Ну погляньте: коли ви вносите за квартиру на первинці відразу 100%, то в більшості випадків діє знижка від прайсу на 5-10%. А при оплаті на протязі кількох місяців це вже фактично розтермінування, і там ціна вища.
А на вторичке оплата частями практикуется?
Не чув про реальні кейси між незнайомими людьми. Може у когось і був такий досвід-хз. Коли продавець ваш родич чи добрий знайомий, звичайно ви можете про таке домовитись.
Знову ж таки теоретично можливий варіант за участю знайомого нотаріуса, коли ви вносите відразу 100% а в договорі купівлі/продажу оформлюєте розтермінування платежів.
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