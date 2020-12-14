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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лис, 2023 00:22
Faceless написав:
Ну, вочевидь нему всіх, я останній раз був в Тойоті, то там відділення не було
Може автосалон маленький і нема сенсу(потоку покупців) тримати "свою" кассу банку? В будь якому випадку можна внести валютну готівку в банк в рахунок оплати вартості авто за поточним курсом або навіть "трохи кращим". Те ж саме як роблять і при купівлі квартир на первинці.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:25
drevlyanin написав: Faceless написав:
Ну, вочевидь нему всіх, я останній раз був в Тойоті, то там відділення не було
Може автосалон маленький і нема сенсу(потоку покупців) тримати "свою" кассу банку? В будь якому випадку можна внести валютну готівку в банк в рахунок оплати вартості авто за поточним курсом або навіть "трохи кращим". Те ж саме як роблять і при купівлі квартир на первинці.
Типа продают валюту и покупают квартиру?
Финмон при этом возбуждается?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:36
M-A-X написав: drevlyanin написав: Faceless написав:
Ну, вочевидь нему всіх, я останній раз був в Тойоті, то там відділення не було
Може автосалон маленький і нема сенсу(потоку покупців) тримати "свою" кассу банку? В будь якому випадку можна внести валютну готівку в банк в рахунок оплати вартості авто за поточним курсом або навіть "трохи кращим". Те ж саме як роблять і при купівлі квартир на первинці.
Типа продают валюту и покупают квартиру?
Финмон при этом возбуждается?
Якщо сумма перевищує ліміт(було 400000 до війни, як зараз не цікавився) то маєте написати пояснення в спеціальну форму-звідки гроші, а банк надсилає звітність "куди треба". Далі залежить від ваших пояснень, наданих документів і доброї чи не доброї волі контролерів.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:40
drevlyanin написав:
Якщо сумма перевищує ліміт(було 400000 до війни, як зараз не цікавився) то маєте написати пояснення в спеціальну форму-звідки гроші, а банк надсилає звітність "куди треба". Далі залежить від ваших пояснень, наданих документів і доброї чи не доброї волі контролерів.
А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
Примечание платежа - что-то вроде "за продажу квартиры" катит?
Тут же уже вроде финмона быть не должно?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 00:59
M-A-X написав: drevlyanin написав:
Якщо сумма перевищує ліміт(було 400000 до війни, як зараз не цікавився) то маєте написати пояснення в спеціальну форму-звідки гроші, а банк надсилає звітність "куди треба". Далі залежить від ваших пояснень, наданих документів і доброї чи не доброї волі контролерів.
А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
Примечание платежа - что-то вроде "за продажу квартиры" катит?
Тут же уже вроде финмона быть не должно?
Ну погляньте: коли ви вносите за квартиру на первинці відразу 100%, то в більшості випадків діє знижка від прайсу на 5-10%. А при оплаті на протязі кількох місяців це вже фактично розтермінування, і там ціна вища. Наприклад одного разу коли купував "на котловані" були такі умови у ВП забудовника:
-розтермінування на 3 роки=стандартна ціна;
-розтермінування на 1 рік=мінус 5 відсотків від стандартної ціни;
-вся сумма відразу=мінус 10%
Те ж саме зустрічав і при реалізації готових квартир, але там як правило обмежуються розтермінуванням на 1 рік ну і прайси підростають відносно котлована(в гривнях звичайно, в долларах не завжди).
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:03
drevlyanin написав:
Ну погляньте: коли ви вносите за квартиру на первинці відразу 100%, то в більшості випадків діє знижка від прайсу на 5-10%. А при оплаті на протязі кількох місяців це вже фактично розтермінування, і там ціна вища.
А на вторичке оплата частями практикуется?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:47
M-A-X написав: drevlyanin написав:
Ну погляньте: коли ви вносите за квартиру на первинці відразу 100%, то в більшості випадків діє знижка від прайсу на 5-10%. А при оплаті на протязі кількох місяців це вже фактично розтермінування, і там ціна вища.
А на вторичке оплата частями практикуется?
Не чув про реальні кейси між незнайомими людьми. Може у когось і був такий досвід-хз. Коли продавець ваш родич чи добрий знайомий, звичайно ви можете про таке домовитись.
Знову ж таки теоретично можливий варіант за участю знайомого нотаріуса, коли ви вносите відразу 100% а в договорі купівлі/продажу оформлюєте розтермінування платежів.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 02:40
drevlyanin написав: Faceless написав:
Ну, вочевидь нему всіх, я останній раз був в Тойоті, то там відділення не було
Може автосалон маленький і нема сенсу(потоку покупців) тримати "свою" кассу банку? В будь якому випадку можна внести валютну готівку в банк в рахунок оплати вартості авто за поточним курсом або навіть "трохи кращим". Те ж саме як роблять і при купівлі квартир на первинці.
Салон що на Бандери, не сказав би що крихітний.
Як купував, то вибирав банк, щоб і курс індивідуальний, і не парили мізки з фінмоном, і тариф за переказ був невисокий. В принципі, немає різниці, в салоні то чи ні, мені навпаки зручніше було, що відділення в 10 хв від дому
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Додано: Пон 20 лис, 2023 02:43
M-A-X написав: drevlyanin написав:
Якщо сумма перевищує ліміт(було 400000 до війни, як зараз не цікавився) то маєте написати пояснення в спеціальну форму-звідки гроші, а банк надсилає звітність "куди треба". Далі залежить від ваших пояснень, наданих документів і доброї чи не доброї волі контролерів.
А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
Примечание платежа - что-то вроде "за продажу квартиры" катит?
Тут же уже вроде финмона быть не должно?
Теоретично це звісно можливо, але це вам особисто треба зацікавити продавця на таку розстрочку, бо для нього завжди є ризик, що ви раптом припинене платити. Або, якщо перехід права власності тільки після останнього платежу, то для вас. Краще вже не іпати нікому мізки, і оформити іпотеку, яку закриєте за кілька місяців
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Додано: Пон 20 лис, 2023 09:53
M-A-X написав: drevlyanin написав:
Ну погляньте: коли ви вносите за квартиру на первинці відразу 100%, то в більшості випадків діє знижка від прайсу на 5-10%. А при оплаті на протязі кількох місяців це вже фактично розтермінування, і там ціна вища.
А на вторичке оплата частями практикуется?
Ні.
Ніколи не чув і не читав про подібні експерименти.
Це можливо хіба що з залученням банка, і його контролем.
Жінка не може бути частково вагітною.
Або оплачуєте зразу всю суму і отримує право власності, або пролітаєте.
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