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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:53
M-A-X написав:
А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
с застройщиком элементарно, у нас в жк некоторые по 5 лет платили, без банков и ипотеки, пока им не выдали право собственности. Откуда знаю, права голоса на собрании осбб у них без ПС не было, и выносить вопросы на обсуждение они не могли. Что их сильно печалило, так как почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге и голосовали "против" (кто мог). В остальном кредиторы жили как все, делали ремонты, пользовались общей парковкой.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 12:10
vitaliiangel написав: M-A-X написав:
А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
с застройщиком элементарно, у нас в жк некоторые по 5 лет платили, без банков и ипотеки, пока им не выдали право собственности. Откуда знаю, права голоса на собрании осбб у них без ПС не было, и выносить вопросы на обсуждение они не могли. Что их сильно печалило, так как почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге и голосовали "против" (кто мог). В остальном кредиторы жили как все, делали ремонты, пользовались общей парковкой.
Питання було: на вторинці!
M-A-X написав:
А на вторичке оплата частями практикуется?
Погано, що неуважний Віталь не приймає таблеток зранку. Схоже, атеросклероз.
Ніц він не розуміє, що люди пишуть. Зразу ж включається в "роботу" і давай писати про єпенські говнобуди, як там жирно і душевно.
Віталь, тут говорять про Київ!
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Востаннє редагувалось Frant
в Пон 20 лис, 2023 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 12:18
vitaliiangel написав:почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге.
це який клас жк? ультракомфорт, чи ірпінь+?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 12:36
kingkongovets написав:
vitaliiangel написав:почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге.
це який клас жк? ультракомфорт, чи ірпінь+?
сука ару
Ірпінь, житло для "багатих" вітальєнів.
Прибудови для електросамокатів і картоплі, що з села передали
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