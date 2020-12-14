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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11410114111141211413
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:53

  M-A-X написав:А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
с застройщиком элементарно, у нас в жк некоторые по 5 лет платили, без банков и ипотеки, пока им не выдали право собственности. Откуда знаю, права голоса на собрании осбб у них без ПС не было, и выносить вопросы на обсуждение они не могли. Что их сильно печалило, так как почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге и голосовали "против" (кто мог). В остальном кредиторы жили как все, делали ремонты, пользовались общей парковкой.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:10

  vitaliiangel написав:
  M-A-X написав:А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
с застройщиком элементарно, у нас в жк некоторые по 5 лет платили, без банков и ипотеки, пока им не выдали право собственности. Откуда знаю, права голоса на собрании осбб у них без ПС не было, и выносить вопросы на обсуждение они не могли. Что их сильно печалило, так как почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге и голосовали "против" (кто мог). В остальном кредиторы жили как все, делали ремонты, пользовались общей парковкой.

Питання було: на вторинці!

  M-A-X написав:А на вторичке оплата частями практикуется?


Погано, що неуважний Віталь не приймає таблеток зранку. Схоже, атеросклероз.
Ніц він не розуміє, що люди пишуть. Зразу ж включається в "роботу" і давай писати про єпенські говнобуди, як там жирно і душевно.

Віталь, тут говорять про Київ!
Притримуйся теми форуму!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 20 лис, 2023 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге.


це який клас жк? ультракомфорт, чи ірпінь+?
сука ару
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:36

  kingkongovets написав:
vitaliiangel написав:почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге.


це який клас жк? ультракомфорт, чи ірпінь+?
сука ару

Ірпінь, житло для "багатих" вітальєнів.
Прибудови для електросамокатів і картоплі, що з села передали
Frant
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  #<1 ... 11410114111141211413
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