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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:53
M-A-X написав:
А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
с застройщиком элементарно, у нас в жк некоторые по 5 лет платили, без банков и ипотеки, пока им не выдали право собственности. Откуда знаю, права голоса на собрании осбб у них без ПС не было, и выносить вопросы на обсуждение они не могли. Что их сильно печалило, так как почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге и голосовали "против" (кто мог). В остальном кредиторы жили как все, делали ремонты, пользовались общей парковкой.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 12:10
vitaliiangel написав: M-A-X написав:
А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.
Кто-то так делал?
с застройщиком элементарно, у нас в жк некоторые по 5 лет платили, без банков и ипотеки, пока им не выдали право собственности. Откуда знаю, права голоса на собрании осбб у них без ПС не было, и выносить вопросы на обсуждение они не могли. Что их сильно печалило, так как почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге и голосовали "против" (кто мог). В остальном кредиторы жили как все, делали ремонты, пользовались общей парковкой.
Питання було: на вторинці!
M-A-X написав:
А на вторичке оплата частями практикуется?
Погано, що неуважний Віталь не приймає таблеток зранку. Схоже, атеросклероз.
Ніц він не розуміє, що люди пишуть. Зразу ж включається в "роботу" і давай писати про єпенські говнобуди, як там жирно і душевно.
Віталь, тут говорять про Київ!
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Востаннє редагувалось Frant
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Додано: Пон 20 лис, 2023 12:18
vitaliiangel написав:почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге.
це який клас жк? ультракомфорт, чи ірпінь+?
сука ару
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:12
kingkongovets написав:
сука ару
то что строятся пристройки здесь для кого-то новость, если такая высокоинтеллектуальная реакция. Покупай 1е этажи собирай подписи (если земля принадлежит осбб) и строй, если пристройка никому не мешает. Когда застройщик строит стилобаты то всё ок - можно, а тебе значит низя. Я так понял ты каждому запрету радуешься. Яркий жизненный опыт, если всё должно быть под запретом.
Ключевое слово "подписи". То есть люди сами решают, а не пузатый чиновник из мэрии.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:18
vitaliiangel написав: kingkongovets написав:
сука ару
то что строятся пристройки здесь для кого-то новость, если такая высокоинтеллектуальная реакция. Покупай 1е этажи собирай подписи (если земля принадлежит осбб) и строй, если пристройка никому не мешает. Когда застройщик строит стилобаты то всё ок - можно, а тебе низя. Я так понял ты каждому запрету радуешься.
Как-то интересно у вас делается.
Насколько я помню там согласие всех жильцов надо, а не большинства.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:18
vitaliiangel написав: kingkongovets написав:
сука ару
то что строятся пристройки здесь для кого-то новость, если такая высокоинтеллектуальная реакция. Покупай 1е этажи и строй, если она никому не мешает. шо низя? Я так понял ты каждому запрету радуешься.
Взагалі то дійсно, не можна. Це бидляцтво, люди відверто кладуть на план забудови, проекти, архітектурний ансамбль і естетику взагалі. Такий самий треш, як і мегабалкони з виносом.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:20
Faceless написав:
Взагалі то дійсно, не можна. Це бидляцтво, люди відверто кладуть на план забудови, проекти, архітектурний ансамбль і естетику взагалі. Такий самий треш, як і мегабалкони з виносом.
Покажите закон, запрещающий на земле осбб что то строить с согласия всех членов осбб.
Faceless написав:
Це бидляцтво,
в версале с последнего этажа прорубили люк на крышу, осбб с ними судится. Кто вам запрещает судиться с любыми проявлениями быдлядства? Или быдлядство только в Ирпене а в Киеве всё идеально. Я не говорил что это хорошо или плохо. Как большинство решило так тому и быть.
посетитель написав:
Насколько я помню там согласие всех жильцов надо, а не большинства.
за этот момент я не в курсе, поскольку сам ничего не пристраивал.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:41
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Взагалі то дійсно, не можна. Це бидляцтво, люди відверто кладуть на план забудови, проекти, архітектурний ансамбль і естетику взагалі. Такий самий треш, як і мегабалкони з виносом.
Покажите закон, запрещающий на земле осбб что то строить с согласия всех членов осбб.
Faceless написав:
Це бидляцтво,
в версале с последнего этажа прорубили люк на крышу, осбб с ними судится. Кто вам запрещает судиться с любыми проявлениями быдлядства? Или быдлядство только в Ирпене а в Киеве всё идеально.
посетитель написав:
Насколько я помню там согласие всех жильцов надо, а не большинства.
за этот момент я не в курсе, поскольку сам ничего не пристраивал.
Це бидляцтво всюди, хоч в Ірпені, хоч у Києві, хоч де. Я ж не просто так згадав мегабалкони.
Стаття 376 Цивільного Кодексу - самовільне будівництво.
І для ухвалення рішення ОСББ простої більшості недостатньо, для реконструкції чи зведення споруд треба 2/3 голосів
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:02
M-A-X написав: vladimir07 написав:
Хозяин мог выставить объявление и снять буквально через три дня когда куча рылов и агентств накопировали его квартиру - наблюдал такое неоднократно.
И даже агрегатор типа бомбера не панацея, т.к. он может сохранить в базу одно из рыловских объявлений, а не от хозяина с контактами.
А на фотках при этом если водяные знаки агенств?
Хозяева часто ставят сами их?
Агентства могут ставить знаки, хозяева могут ставить знаки. Это ничего не меняет.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:08
Faceless написав:
І для ухвалення рішення ОСББ простої більшості недостатньо, для реконструкції чи зведення споруд треба 2/3 голосів
выше я не уточнял сколько именно надо было собрать голосов.
Faceless написав:
Стаття 376 Цивільного Кодексу - самовільне будівництво. Только обозначил процедуру.
а с чего вы взяли что оно самовольное? Вы же не думаете что собственники квартир сами вырубывали проёмы и клали кирпич. На то есть организации, которые делают работу под ключ, включая необходимые документы. Иначе бы 2е этажи через суд давно бы всё снесли.
Здесь живут не такие дураки, как вы думаете. Исков к нашему осбб (на моей памяти) было не меньше трёх. По поводу забора, парковки, третий не помню о чём. Про парковку я вам рассказывал, целая война была. Забор тоже не все хотели. И кстати все иски проиграны.
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