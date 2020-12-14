Додано: Пон 20 лис, 2023 11:53

M-A-X написав: А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.

Кто-то так делал? А можно ли договориться с продавцом, что деньги ему будут поступать несколько месяцев, например по мере погашения ОВГЗ, отправляя через ИБ.Кто-то так делал?

с застройщиком элементарно, у нас в жк некоторые по 5 лет платили, без банков и ипотеки, пока им не выдали право собственности. Откуда знаю, права голоса на собрании осбб у них без ПС не было, и выносить вопросы на обсуждение они не могли. Что их сильно печалило, так как почти все 1е этажи начали строить пристройки размером с комнату, для чего собирались подписи. И только 2е этажи были не в восторге и голосовали "против" (кто мог). В остальном кредиторы жили как все, делали ремонты, пользовались общей парковкой.