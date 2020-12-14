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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11411114121141311414
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:39

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:сука ару
то что строятся пристройки здесь для кого-то новость, если такая высокоинтеллектуальная реакция. Покупай 1е этажи и строй, если она никому не мешает. шо низя? Я так понял ты каждому запрету радуешься.


Взагалі то дійсно, не можна. Це бидляцтво, люди відверто кладуть на план забудови, проекти, архітектурний ансамбль і естетику взагалі. Такий самий треш, як і мегабалкони з виносом.

Ірпінь, кулі.
Я уявляю, 1000 вітальєнів на один ЖК. Це явний звіздець. Прибудови де попало, паркування де хочуть, самокати катаються, машини їздять - і все в дворику 10х100 м, музика і крики вдень і вночі.
Люмпенська культура.
Я таке бачив на краю Києва, ЖК "Сосновий бор"
Зато в Єпенях новобуд дешевший, ніж в Києві. В 1,3 рази((((
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