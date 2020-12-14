Faceless написав:
Взагалі то дійсно, не можна. Це бидляцтво, люди відверто кладуть на план забудови, проекти, архітектурний ансамбль і естетику взагалі. Такий самий треш, як і мегабалкони з виносом.
Ірпінь, кулі.
Я уявляю, 1000 вітальєнів на один ЖК. Це явний звіздець. Прибудови де попало, паркування де хочуть, самокати катаються, машини їздять - і все в дворику 10х100 м, музика і крики вдень і вночі.
Люмпенська культура.
Я таке бачив на краю Києва, ЖК "Сосновий бор"
Зато в Єпенях новобуд дешевший, ніж в Києві. В 1,3 рази((((