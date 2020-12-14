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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лис, 2023 15:39
Faceless написав: vitaliiangel написав: kingkongovets написав:
сука ару
то что строятся пристройки здесь для кого-то новость, если такая высокоинтеллектуальная реакция. Покупай 1е этажи и строй, если она никому не мешает. шо низя? Я так понял ты каждому запрету радуешься.
Взагалі то дійсно, не можна. Це бидляцтво, люди відверто кладуть на план забудови, проекти, архітектурний ансамбль і естетику взагалі. Такий самий треш, як і мегабалкони з виносом.
Ірпінь, кулі.
Я уявляю, 1000 вітальєнів на один ЖК. Це явний звіздець. Прибудови де попало, паркування де хочуть, самокати катаються, машини їздять - і все в дворику 10х100 м, музика і крики вдень і вночі.
Люмпенська культура.
Я таке бачив на краю Києва, ЖК "Сосновий бор"
Зато в Єпенях новобуд дешевший, ніж в Києві. В 1,3 рази. І прибудов роби, скільки бажаєш((((
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:10
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С парковкой то ладно, абы нарезным места не делили
С чего дети и музыка орать будут круглосуточно? Это ж не НП Липки и бойцами ММА и ССО на 463х/464х с номерами АА7777МР и КА1111КМ в постоянном празднике от получения нового транша?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:39
vitaliiangel написав:
а с чего вы взяли что оно самовольное? Вы же не думаете что собственники квартир сами вырубывали проёмы и клали кирпич. На то есть организации, которые делают работу под ключ, включая необходимые документы. Иначе бы 2е этажи через суд давно бы всё снесли.
Здесь живут не такие дураки, как вы думаете. Исков к нашему осбб (на моей памяти) было не меньше трёх. По поводу забора, парковки, третий не помню о чём. Про парковку я вам рассказывал, целая война была. Забор тоже не все хотели. И кстати все иски проиграны.
Вільнолюди можуть вигравати суди, але бидляцтво від того не перестає бути бидляцтвом. Був будинок, а стало якесь одоробло з прибудовами. Те, що в суд не подали або подали, але програли - не означає, що так і треба робити.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:41
Faceless написав:
Вільнолюди можуть вигравати суди, але бидляцтво від того не перестає бути бидляцтвом.
я считаю быдлятством обклеенное рекламой метро. Люди не для того туда идут, чтобы смотреть чью-то рекламу, а карманное агентство из воздуха будет делать деньги. И попробуйте выиграть этот иск.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:44
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Вільнолюди можуть вигравати суди, але бидляцтво від того не перестає бути бидляцтвом.
я считаю быдлятством обклеенное рекламой метро. Люди не для того туда идут чтобы смотреть чью-то рекламу, а карманное агентство из воздуха будет делать деньги.
І що, ваше обурення рекламою в метро якось виправдовує прибудови, чи що? Що саме ви хотіли сказати?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:49
Faceless написав:
І що, ваше обурення рекламою в метро якось виправдовує прибудови, чи що? Що саме ви хотіли сказати?
хотел сказать, что быдлятство на каждом шагу. Поэтому непонятна ваша реакция, как будто это какой-то уникально- вопиющий случай. Всё как везде. Мне не нравится что каждый жк строит вокруг себя забор. Потом идёшь куда то а со всех сторон одни заборы.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:53
vitaliiangel написав: Faceless написав:
І що, ваше обурення рекламою в метро якось виправдовує прибудови, чи що? Що саме ви хотіли сказати?
хотел сказать, что быдлятство на каждом шагу. Поэтому непонятна ваша реакция, как будто это какой-то уникально- вопиющий случай. Всё как везде. Мне не нравится что каждый жк строит вокруг себя забор. Потом идёшь куда то а со всех сторон одни заборы.
Тобто якщо десь ще є бидляцтво, то нове чергове не так муляє око? Теорія розбитих вікон в дії.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:55
Faceless написав:
Тобто якщо десь ще є бидляцтво, то нове чергове не так муляє око? Теорія розбитих вікон в дії.
на каждую какашку эмоционально реагировать? эдак можно себя в депресняк вогнать. Пристройки выкрашены в цвет фасада, проезд/проход не загораживают и никому не мешают. Есть вещи которые реально мешают. Их сложнее игнорировать. Вы и я в заложниках менталитета, людей живущих рядом.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:03
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Вільнолюди можуть вигравати суди, але бидляцтво від того не перестає бути бидляцтвом.
я считаю быдлятством обклеенное рекламой метро. Люди не для того туда идут, чтобы смотреть чью-то рекламу, а карманное агентство из воздуха будет делать деньги. И попробуйте выиграть этот иск.
Ваша думка - для вас надзвичайно цінна!
З яких пір в Ірпені функціонує метро?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:07
Faceless написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
І що, ваше обурення рекламою в метро якось виправдовує прибудови, чи що? Що саме ви хотіли сказати?
хотел сказать, что быдлятство на каждом шагу. Поэтому непонятна ваша реакция, как будто это какой-то уникально- вопиющий случай. Всё как везде. Мне не нравится что каждый жк строит вокруг себя забор. Потом идёшь куда то а со всех сторон одни заборы.
Тобто якщо десь ще є бидляцтво, то нове чергове не так муляє око? Теорія розбитих вікон в дії.
Новобуди Ірпеня- це суцільне бидляцтво, між іншим.
Професорів, доцентів і академіків - там немає, жодного.
Лише вітальєни з самокатами і тезою "Своє г.. не пахне!"
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