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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:11
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Тобто якщо десь ще є бидляцтво, то нове чергове не так муляє око? Теорія розбитих вікон в дії.
на каждую какашку эмоционально реагировать? эдак можно себя в депресняк вогнать. Пристройки выкрашены в цвет фасада, проезд/проход не загораживают и никому не мешают. Есть вещи которые реально мешают. Их сложнее игнорировать. Вы и я в заложниках менталитета, людей живущих рядом.
Емоційно реагувати треба було коли ці халупи прибудовували.
А так, вас послухати, то в вашому улюбленому Ірпені ваш будинок ваші сусіди самі "обклали какахами". З цього починається перетворення в гетто, перетворення в ті самі "обісцяні хрущоби", які ви любите протипоставляти ірпінським новобудам
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:28
Faceless написав:
З цього починається перетворення в гетто, перетворення в ті самі "обісцяні хрущоби", які ви любите протипоставляти ірпінським новобудам
как только где то становится хорошо, туда сразу набегает 99 тыс желающих жить и становится как везде. Подъезды пока ещё не обосцаны, но застраивается каждый сантиметр со всеми вытекающими.
Ирпень портится в этом смысле. Я не могу на это влиять, и не исключаю релокацию туда где меньше людей (застройка неравномерная) или в таунхаус на моей же улице. Но не из-за пристроек. Хаотичная парковка и дефицит мест - намного большее зло. Меня сегодня попросили передвинуть авто на 10 см правее.
борьба в буквальном смысле за сантиметры.
И всё равно массового переселения Ирпень => хрущи нет, хотя по цене они сравнимы (или даже Ирпень дороже).
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:52
vitaliiangel написав: Faceless написав:
З цього починається перетворення в гетто, перетворення в ті самі "обісцяні хрущоби", які ви любите протипоставляти ірпінським новобудам
как только где то становится хорошо, туда сразу набегает 99 тыс желающих жить и становится как везде. Подъезды пока ещё не обосцаны, но застраивается каждый сантиметр со всеми вытекающими.
Ирпень портится в этом смысле. Я не могу на это влиять, и не исключаю релокацию туда где меньше людей (застройка неравномерная) или в таунхаус на моей же улице. Но не из-за пристроек. Хаотичная парковка и дефицит мест - намного большее зло. Меня сегодня попросили передвинуть авто на 10 см правее.
борьба в буквальном смысле за сантиметры.
И всё равно массового переселения Ирпень => хрущи нет, хотя по цене они сравнимы (или даже Ирпень дороже).
Там, де дешево, а не "харашо"
Вітальєн, тебе неможливо навчити.
Російською: "необучаємий"
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