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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11412114131141411415
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:11

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Тобто якщо десь ще є бидляцтво, то нове чергове не так муляє око? Теорія розбитих вікон в дії.
на каждую какашку эмоционально реагировать? эдак можно себя в депресняк вогнать. Пристройки выкрашены в цвет фасада, проезд/проход не загораживают и никому не мешают. Есть вещи которые реально мешают. Их сложнее игнорировать. Вы и я в заложниках менталитета, людей живущих рядом.

Емоційно реагувати треба було коли ці халупи прибудовували.
А так, вас послухати, то в вашому улюбленому Ірпені ваш будинок ваші сусіди самі "обклали какахами". З цього починається перетворення в гетто, перетворення в ті самі "обісцяні хрущоби", які ви любите протипоставляти ірпінським новобудам
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:28

  Faceless написав:З цього починається перетворення в гетто, перетворення в ті самі "обісцяні хрущоби", які ви любите протипоставляти ірпінським новобудам
как только где то становится хорошо, туда сразу набегает 99 тыс желающих жить и становится как везде. Подъезды пока ещё не обосцаны, но застраивается каждый сантиметр со всеми вытекающими.

Ирпень портится в этом смысле. Я не могу на это влиять, и не исключаю релокацию туда где меньше людей (застройка неравномерная) или в таунхаус на моей же улице. Но не из-за пристроек. Хаотичная парковка и дефицит мест - намного большее зло. Меня сегодня попросили передвинуть авто на 10 см правее. :D борьба в буквальном смысле за сантиметры.

И всё равно массового переселения Ирпень => хрущи нет, хотя по цене они сравнимы (или даже Ирпень дороже).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:как только где то становится хорошо, туда сразу набегает 99 тыс желающих жить и становится как везде.

А, то нагидити нахалбудами - це така стратегія, щоб "не понабігали варвари на квіточку" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ірпінь насправді - святе місце
кияни у великому боргу перед ним
Ірпінь став нездоланною перешкодою не тільки для орків, він ще й приймає на себе величезну частину отаких вітальєнов, бо місцеві карплюки колись зрозуміли, шо можуть озолотитися на лохах і знищили весь його шарм, в нього був вайб як у нинішній Пущі

мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити свої бидляцькі порядки сюди
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:30

  kingkongovets написав:мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити порядки

1) не поїде, їм і в Ірпені добре
2) більшість ірпеньчан нічого не заробить - дальня логістика "з'їдає" їх заробки, майже в нуль.
Віталь - класичний приклад.

Задля економії треба їздити електричкою, а її зупинка від новобудного гетто - неблизько.
Карплюк вклепав 20-поверхове гетто подалі від залізниці - най простаки в автокорках душаться, з апломбом і почуттям особистої важливості.

І так страждати десятиріччями - ну нафіг.
Frant
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