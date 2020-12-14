кебаб там був найкращийбарабашов написав:Прохожий написав:kingkongovets написав:Ірпінь насправді - святе місце
кияни у великому боргу перед ним
Ірпінь став нездоланною перешкодою не тільки для орків, він ще й приймає на себе величезну частину отаких вітальєнов, бо місцеві карплюки колись зрозуміли, шо можуть озолотитися на лохах і знищили весь його шарм, в нього був вайб як у нинішній Пущі
мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити свої бидляцькі порядки сюди
дааа....вспомнил...
конец 90х-начало 2000х
Заир...святое место было...)
Что там святого было?
Дамский контингент непривередливых особ с такими ТТХ что золотые составы "Стрелок" и "ВиАГры" отдыхают?
Ну не на листьях же коки там шашлыки и кебабы подавали?
зи:
оті твої кєнти шо тоді в Чарлі супці куштували дуже полюбляли в Заірі повисіти)
азс Юкон і шось таке)