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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Ірпінь насправді - святе місце
кияни у великому боргу перед ним
Ірпінь став нездоланною перешкодою не тільки для орків, він ще й приймає на себе величезну частину отаких вітальєнов, бо місцеві карплюки колись зрозуміли, шо можуть озолотитися на лохах і знищили весь його шарм, в нього був вайб як у нинішній Пущі

мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити свої бидляцькі порядки сюди

дааа....вспомнил...
конец 90х-начало 2000х
Заир...святое место было...)

Что там святого было?
Дамский контингент непривередливых особ с такими ТТХ что золотые составы "Стрелок" и "ВиАГры" отдыхают?
Ну не на листьях же коки там шашлыки и кебабы подавали?
кебаб там був найкращий

зи:
оті твої кєнти шо тоді в Чарлі супці куштували дуже полюбляли в Заірі повисіти)
азс Юкон і шось таке)
kingkongovets
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