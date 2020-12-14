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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11413114141141511416
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Ірпінь насправді - святе місце
кияни у великому боргу перед ним
Ірпінь став нездоланною перешкодою не тільки для орків, він ще й приймає на себе величезну частину отаких вітальєнов, бо місцеві карплюки колись зрозуміли, шо можуть озолотитися на лохах і знищили весь його шарм, в нього був вайб як у нинішній Пущі

мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити свої бидляцькі порядки сюди

дааа....вспомнил...
конец 90х-начало 2000х
Заир...святое место было...)

Что там святого было?
Дамский контингент непривередливых особ с такими ТТХ что золотые составы "Стрелок" и "ВиАГры" отдыхают?
Ну не на листьях же коки там шашлыки и кебабы подавали?
кебаб там був найкращий

зи:
оті твої кєнти шо тоді в Чарлі супці куштували дуже полюбляли в Заірі повисіти)
азс Юкон і шось таке)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:55

  UA написав:Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.

Хреново.
Питання, чим міряли?
Прилад професійний і калібрований?
Перевірений по стандартному зразку?
Чи китайська іграшка з Аліекспрес?

При таких розкладах, вікна постійно повинні бути привідкритими.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:11

  Frant написав:
  UA написав:Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.

Хреново.
Питання, чим міряли?
Прилад професійний і калібрований?
Перевірений по стандартному зразку?
Чи китайська іграшка з Аліекспрес?

При таких розкладах, вікна постійно повинні бути привідкритими.

Без газоанализатора.
Ретро методом.
Через зразки повітря в лабораторії.
3 години тримали зразок повітря з реагентами.
Ремонт під оренду :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:36

  UA написав:
  Frant написав:
  UA написав:Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.

Хреново.
Питання, чим міряли?
Прилад професійний і калібрований?
Перевірений по стандартному зразку?
Чи китайська іграшка з Аліекспрес?

При таких розкладах, вікна постійно повинні бути привідкритими.

Без газоанализатора.
Ретро методом.
Через зразки повітря в лабораторії.
3 години тримали зразок повітря з реагентами.
Ремонт під оренду :mrgreen:

Було би добре заміряти рівні формальдегіду, стиролу (олефінів, взагалі) в "квітці" австрійського бігунця. Та, що з скритними плінтусами.

Я впевнений, що результати вимірювань - були би невеселими для власника оселі
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:47

  Frant написав:Було би добре заміряти рівні формальдегіду, стиролу (олефінів, взагалі) в "квітці" австрійського бігунця. Та, що з скритними плінтусами.

Я впевнений, що результати вимірювань - були би невеселими для власника оселі

За майже 2 роки, від надмірної концентрації формальдегіду там все пожовтіло і відпало.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:26

  UA написав:Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.

Цікаво, з квітки формальдегід вже виветрився за 2 роки? Мабуть так. +15К до цінника якщо шо.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

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kingkongovets
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