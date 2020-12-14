vitaliiangel написав:хотел сказать, что быдлятство на каждом шагу. Поэтому непонятна ваша реакция, как будто это какой-то уникально- вопиющий случай. Всё как везде. Мне не нравится что каждый жк строит вокруг себя забор. Потом идёшь куда то а со всех сторон одни заборы.
Паркан - це захист вітальєнів від інших вітальєнів. Зрозумів(ла?)
Таунхаус в Ірпені можна купити за 65000-85000 дол.
Тобто, при продажі квартири-ірпенятника і купівлі таунхауса, досить мати на руках буквально 20 000 - 30000 дол., на доплату.
Знову ж, це ціна готельки на м.Святошино чи 1к "хрущовки" на проспекті Науки.