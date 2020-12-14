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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11414114151141611417
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 09:14

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:І що, ваше обурення рекламою в метро якось виправдовує прибудови, чи що? Що саме ви хотіли сказати?
хотел сказать, что быдлятство на каждом шагу. Поэтому непонятна ваша реакция, как будто это какой-то уникально- вопиющий случай. Всё как везде. Мне не нравится что каждый жк строит вокруг себя забор. Потом идёшь куда то а со всех сторон одни заборы.

Паркан - це захист вітальєнів від інших вітальєнів. Зрозумів(ла?)

  vitaliiangel написав:. Я не могу на это влиять, и не исключаю релокацию туда где меньше людей (застройка неравномерная) или в таунхаус на моей же улице. Но не из-за пристроек. .

Таунхаус в Ірпені можна купити за 65000-85000 дол.
Тобто, при продажі квартири-ірпенятника і купівлі таунхауса, досить мати на руках буквально 20 000 - 30000 дол., на доплату.
Знову ж, це ціна готельки на м.Святошино чи 1к "хрущовки" на проспекті Науки, які ти "не плануєш купляти" з очевидної причини.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 21 лис, 2023 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 09:24

  vitaliiangel написав:И всё равно массового переселения Ирпень => киевские хрущи нет, хотя по цене они сравнимы .

Тобто переселення з новобудів Ірпеня в києвські хрущовки - є, проте ще не масове))))
Ох і Вітальєн, ох і простак, ох і блазень)))
Таки визнав, що простий нароТ з Ірпеня перебирається в Київ, поближче до цивілізації та інфраструктури)))
А не навпаки, в ліси і на поля.

Почекай, Вітальєн, коли введуть європейські ціни на бензин і парковки - і нароТ з Єпенів повалить пачками в Київ.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Немного оффтопа.
Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.
Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят
beee
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:43

  Zebra написав:
  UA написав:Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.

Торці проклеєні у ЛДСП?

Регулярно вижу мебель, которую привозят в новые ремонты. Кромкована одна видимая сторона и всё. Я заказываю кромку по периметру всегда.
Во вторых ЛДСП нужно Egger брать, савиола, клиф а не наше говно - кроношпан (завод на западе Украины)
beee
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:48

А класи міцності та екологічності ламіната якось пов'язані ?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:53

  UA написав:Через зразки повітря в лабораторії.
3 години тримали зразок повітря з реагентами.
Ремонт під оренду :mrgreen:

Тобто скоро у вас буде своє кладовище орендаторiв :)
Евгений Н.
 
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