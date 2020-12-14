Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:І що, ваше обурення рекламою в метро якось виправдовує прибудови, чи що? Що саме ви хотіли сказати?
хотел сказать, что быдлятство на каждом шагу. Поэтому непонятна ваша реакция, как будто это какой-то уникально- вопиющий случай. Всё как везде. Мне не нравится что каждый жк строит вокруг себя забор. Потом идёшь куда то а со всех сторон одни заборы.
Паркан - це захист вітальєнів від інших вітальєнів. Зрозумів(ла?)
vitaliiangel написав:. Я не могу на это влиять, и не исключаю релокацию туда где меньше людей (застройка неравномерная) или в таунхаус на моей же улице. Но не из-за пристроек. .
Таунхаус в Ірпені можна купити за 65000-85000 дол. Тобто, при продажі квартири-ірпенятника і купівлі таунхауса-ірпенятника, досить мати на руках буквально 20 000 - 30000 дол., на доплату. Знову ж, це ціна готельки на м.Святошино чи 1к "хрущовки" на проспекті Науки, які ти "не плануєш купляти" з очевидної причини.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 21 лис, 2023 12:04, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:И всё равно массового переселения Ирпень => киевские хрущи нет, хотя по цене они сравнимы .
Тобто переселення публіки з новобудів Ірпеня в києвські хрущовки - є, проте ще не масове)))) Ох і Вітальєн, ох і простак, ох і блазень))) Таки визнав, що простий нароТ з Ірпеня перебирається в Київ, поближче до цивілізації та інфраструктури))) А не навпаки, з Києва в ліси і на поля .
Почекай, Вітальєн, коли введуть європейські ціни на бензин і парковки - і нароТ з Єпенів повалить пачками в Київ.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 21 лис, 2023 11:36, всього редагувалось 2 разів.
UA написав:Закінчую ремонт. Підлога ламінат. Меблі ЛДСП. Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП. В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.
Торці проклеєні у ЛДСП?
Регулярно вижу мебель, которую привозят в новые ремонты. Кромкована одна видимая сторона и всё. Я заказываю кромку по периметру всегда. Во вторых ЛДСП нужно Egger брать, савиола, клиф а не наше говно - кроношпан (завод на западе Украины)
UA написав:Закінчую ремонт. Підлога ламінат. Меблі ЛДСП. Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП. В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.
Оголосіть виробників ламінату і ЛДСП , стеля натяжна?
Е0 – в ламінаті відсутня формальдегід, при виготовленні використовувалися тільки природні матеріали Е1 – ламінат, екологічність якого відповідає світовим стандартам. Містить мінімальну кількість формальдегіду, що не представляє небезпеки для здоров'я. Е2, Е3 – екологічний клас ламінату зі шкідливою для організму кількістю формальдегіду. Такі покриття настилають тільки в промислових приміщеннях. Виробники ламінованих покриттів ретельно контролюють екологічний клас ламінату під час виробництва. Готові вироби тривалий час витримуються на складах фабрик, щоб вивітрилися токсичні речовини. Тільки після цього ламінат надходить у продаж.
але ці класи на цінниках я щось не пам'ятаю щоб маркували
beee написав:Удивительно. ламинат имеет какую-то экологичность. 8 классов образования дают о себе знать. Ты ламинат хоть раз видел? Чем он испарять будет, глухим слоем лака сверху?
Це про що і до кого ?
Это ответ на оскорбления тупорылого франта
Беєєєє, прочитай уважно повідомлення:
UA написав:Закінчую ремонт. Підлога ламінат. Меблі ЛДСП. Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП. В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.
І подумай, своїм куцим буратинячим мозком: Як з ламінату і меблів - звільняється формальдегід? Навіть, якщо торці загерметизовані? Всупереч домислам неосвічених перців? Про гомогенні і гетерогенні процеси - маєш уявлення? Про дифузію летких молекул з твердих пористих матеріалів? Є купа формул фізики і фізичної хімії, які описують ці процеси. "Фізик-теоретиг-мостобудівник" з 8-ма класами шкільної освіти. Ти повинен слухати, розкривши рота, що грамотні люди пишуть. А не видумувати нові помилкові сутності
beee написав:ламинат имеет какую-то экологичность. ламинат хоть раз видел? Чем он испарять будет, глухим слоем лака сверху?
Оці лаки, для ламіната, для паркета, для дерева (особливо дешеві) - самі по собі є потужним джерелом летючої токсичної хімії. Ти просто не в курсі, із-за своєї неграмотності.