RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11415114161141711418
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Из какого ты тысячелетия, дядя. фенол-формальдегидные плёнки уже давным давно никто не использует. Ламинат не токсичен уже лет 20
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:40

  Vadim_ написав:
  UA написав:Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.

Оголосіть виробників ламінату і ЛДСП , стеля натяжна?


UA навів шороху, нарешті хтось взяв і зробив. дійсно цікаво буде почути відповіді, а ще цікавіше десь через півроку-рік зробити повторний замір
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2633 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

После монтажа ламината не меняется запах в квартирах. Никак. Вообще.
После монтажа некромкованных ЛДСП воняет месяц.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:43

  beee написав:Из какого ты тысячелетия, дядя. фенол-формальдегидные плёнки уже давным давно никто не использует. Ламинат не токсичен уже лет 20

Залиш свої агресивні рильські замашки при собі.
Неосвічений селюк.

Реальність - вона інша.
Читай уважно і думай, звідки береться СН2=О (формальдегід).
З стелі, з водопроводу, з радіаторів опалення чи з меблів і ламінату? :mrgreen:

  UA написав:Закінчую ремонт.
Підлога ламінат. Меблі ЛДСП.
Одна стіна в спальні з панелей ЛДСП.
В наглухо закритій квартирі через добу концентрація формальдегіду 1,8 мг на куб метр повітря. Це 3,5 ПДК по українським нормам і 14,5 раз вище нормативів ЕС.


  beee написав:После монтажа ламината не меняется запах в квартирах. Никак. Вообще

Звісно, концентрацію формальдегіда 1,8 мг/м3 своїм носом ти не відчуєш. Ти ж не сторожова собака. А справжній буратіна, Бєєє. Недалекий і скудоумний. "Чого не бачу і не чую, того немає")))) Ти хоч би не ганьбився тут :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23540
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11415114161141711418
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24342 16334786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 11:32
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 131, 132, 133
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1329 5368057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2023 17:02
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 12588
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10192)
21.11.2023 12:54
Ринок ОВДП (5402)
21.11.2023 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.