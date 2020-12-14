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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лис, 2023 13:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Из какого ты тысячелетия, дядя. фенол-формальдегидные плёнки уже давным давно никто не использует. Ламинат не токсичен уже лет 20
Додано: Вів 21 лис, 2023 13:40
UA навів шороху, нарешті хтось взяв і зробив. дійсно цікаво буде почути відповіді, а ще цікавіше десь через півроку-рік зробити повторний замір
Додано: Вів 21 лис, 2023 13:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
После монтажа ламината не меняется запах в квартирах. Никак. Вообще.
После монтажа некромкованных ЛДСП воняет месяц.
Додано: Вів 21 лис, 2023 13:43
Залиш свої агресивні рильські замашки при собі.
Неосвічений селюк.
Реальність - вона інша.
Читай уважно і думай, звідки береться СН2=О (формальдегід).
З стелі, з водопроводу, з радіаторів опалення чи з меблів і ламінату?
Звісно, концентрацію формальдегіда 1,8 мг/м3 своїм носом ти не відчуєш. Ти ж не сторожова собака. А справжній буратіна, Бєєє. Недалекий і скудоумний. "Чого не бачу і не чую, того немає")))) Ти хоч би не ганьбився тут
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