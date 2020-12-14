После монтажа ламината не меняется запах в квартирах. Никак. Вообще.
После монтажа некромкованных ЛДСП воняет месяц.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 13:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
После монтажа ламината не меняется запах в квартирах. Никак. Вообще.
После монтажа некромкованных ЛДСП воняет месяц.
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:27
Додано: Вів 21 лис, 2023 15:29
Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет… Дошла, наконец, весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему: «Косой, меняешь?» — «Меняю!» — «Рубль на рубль двадцать?» — «Да!» Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает: «Косой, а в чем бизнес-то?» — «Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать». — «Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?» - «Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:04
Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально
Додано: Вів 21 лис, 2023 17:12
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