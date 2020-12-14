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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11412114131141411415
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:27

  beee написав:Немного оффтопа.
Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.
Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят

Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.
Де навар?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:29

  flyman написав:
  beee написав:Немного оффтопа.
Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.
Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят

Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.
Де навар?

Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет… Дошла, наконец, весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему: «Косой, меняешь?» — «Меняю!» — «Рубль на рубль двадцать?» — «Да!» Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает: «Косой, а в чем бизнес-то?» — «Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать». — «Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?» - «Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:04

  flyman написав:
  beee написав:Немного оффтопа.
Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.
Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят

Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.
Де навар?

Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально
Да, из плюсов, заплатил 300 к в бюджет. Для финмона есть подтверждающие доки. Есть квитанции снятия со счёта. Деньги белые, для Европы подойдёт
Востаннє редагувалось beee в Вів 21 лис, 2023 17:16, всього редагувалось 1 раз.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:12

  beee написав:Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально

Капиталист, проклятый :D Пьешь кровь с трудового народа!
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:19

  reus написав:
  beee написав:Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально

Капиталист, проклятый :D Пьешь кровь с трудового народа!

Кровосися)
Тем не менее все довольны. Налоги - государству. Нотариус, банку пркупатель - всем норм
beee
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:29

  vitaliiangel написав: Мне не нравится что каждый жк строит вокруг себя забор. Потом идёшь куда то а со всех сторон одни заборы.



  vitaliiangel написав:как только где то становится хорошо, туда сразу набегает 99 тыс желающих жить и становится как везде. Подъезды пока ещё не обосцаны, но застраивается каждый сантиметр со всеми вытекающими.
.


Тоже не фанат заборов, но вы хорошо сами себе ответили. Как только где-то становится хорошо туда сразу же прибегают соседи и пытаются всё вернуть на место. ))
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:00

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Ірина_
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