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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11413114141141511416
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 23:00

  beee написав:
  flyman написав:
  beee написав:Немного оффтопа.
Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.
Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят

Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.
Де навар?

Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально
Да, из плюсов, заплатил 300 к в бюджет. Для финмона есть подтверждающие доки. Есть квитанции снятия со счёта. Деньги белые, для Европы подойдёт

А что значит "вложил 15"? Неужели что то успели заламинировать неГОСТовским ЛДСП?
300000грн в них(15куе) же входят?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 23:07

  drevlyanin написав: Так, рили подюбляють таке робити, але коли людина дійсно хоче продати(а не "продавати") квартиру, то замість знімати оголошення, можна ж оплатити рекламу, щоб воно висіло зверху рилівських торпед а не падало х.з. в які глибини. Коштує це копійки, порівняно з 120 кує, але таке чомусь рідко роблять власники. Я розумію ситуацію 90-х, коли не було інтернету і об'яви(часто навіть без фото) друкували в газетах та щотиждневиках типу "Авізо", "Експрес Об'ява, "Бізнес Прайс Сторінки" і т.п. + дуже боялися шахраїв а через ріелторів було типу "надійніше".
Судячи з опису Voistov, продавець при формуванні ціни виходить не з того, за скільки можна продати цю квартиру в прийнятний термін, а скільки грошей йому зараз необхідно, щоб купити їншу, більшої площі. При таких обставинах важко людині щось довести, змінити цю ситуацію може тільки зменшення ціни на його хотелку(трикімнатну чи що він там хоче) або дуже тривалий термін відсутності покупців.

Якби абсолютна більшість людей не були тупі і жадібні, то таке явище як ріелтори існувало б в 1000 разів меньших масштабах.
Продавці, покупці та ріелтори варті один одного.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 23:11

  барабашов написав:
  beee написав:
  beee написав:Немного оффтопа.
Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.
Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят

Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.
Де навар?
Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально
Да, из плюсов, заплатил 300 к в бюджет. Для финмона есть подтверждающие доки. Есть квитанции снятия со счёта. Деньги белые, для Европы подойдёт

А что значит "вложил 15"? Неужели что то успели заламинировать неГОСТовским ЛДСП?
300000грн в них(15куе) же входят?

до мебели
https://ibb.co/ftJ2pp6
beee
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