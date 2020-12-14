whois2010 написав:

flyman написав: beee написав: Немного оффтопа.

Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.

Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят Немного оффтопа.Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят

Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.

Де навар? Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.Де навар?

Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет… Дошла, наконец, весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему: «Косой, меняешь?» — «Меняю!» — «Рубль на рубль двадцать?» — «Да!» Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает: «Косой, а в чем бизнес-то?» — «Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать». — «Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?» - «Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!