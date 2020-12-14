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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11413114141141511416
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 23:07

  drevlyanin написав: Так, рили подюбляють таке робити, але коли людина дійсно хоче продати(а не "продавати") квартиру, то замість знімати оголошення, можна ж оплатити рекламу, щоб воно висіло зверху рилівських торпед а не падало х.з. в які глибини. Коштує це копійки, порівняно з 120 кує, але таке чомусь рідко роблять власники. Я розумію ситуацію 90-х, коли не було інтернету і об'яви(часто навіть без фото) друкували в газетах та щотиждневиках типу "Авізо", "Експрес Об'ява, "Бізнес Прайс Сторінки" і т.п. + дуже боялися шахраїв а через ріелторів було типу "надійніше".
Судячи з опису Voistov, продавець при формуванні ціни виходить не з того, за скільки можна продати цю квартиру в прийнятний термін, а скільки грошей йому зараз необхідно, щоб купити їншу, більшої площі. При таких обставинах важко людині щось довести, змінити цю ситуацію може тільки зменшення ціни на його хотелку(трикімнатну чи що він там хоче) або дуже тривалий термін відсутності покупців.

Якби абсолютна більшість людей не були тупі і жадібні, то таке явище як ріелтори існувало б в 1000 разів меньших масштабах.
Продавці, покупці та ріелтори варті один одного.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 01:07

  beee написав:
  flyman написав:
  beee написав:Немного оффтопа.
Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.
Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят

Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.
Де навар?

Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально
Да, из плюсов, заплатил 300 к в бюджет. Для финмона есть подтверждающие доки. Есть квитанции снятия со счёта. Деньги белые, для Европы подойдёт


Купили за 70, значит это 2к (около 60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше.
Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 09:22

  Frant написав:
  kingkongovets написав:мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити порядки

1) не поїде, їм і в Ірпені добре
2) більшість ірпеньчан нічого не заробить - дальня логістика "з'їдає" їх заробки, майже в нуль.


Задля економії треба їздити електричкою, а її зупинка від новобудного гетто - неблизько.
Карплюк вклепав 20-поверхове гетто подалі від залізниці - най простаки в автокорках душаться, з апломбом і почуттям особистої важливості.

І так страждати десятиріччями - ну нафіг.

Прицентральна малоповерхова забудова типу сталінки (барабашов до стелі навіть в стрибку з розгону не дотягнеться) з добротної цегли в пішій доступності ШРТ в ІТ-мецці по ціні Ірпеня (в Празі таке добро на порядок дорожче, не кажучи про Відень, де утримується наш відомий біженець):
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazh-2k-kv-stalnka-vul-skripnika-44a-solomyanka-IDTro4D.html
п.с.
зачотна шконка для інсти
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 09:59

  EnotBegemot написав:
  beee написав:
  beee написав:Немного оффтопа.
Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.
Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят
Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.
Де навар?

Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально
Да, из плюсов, заплатил 300 к в бюджет. Для финмона есть подтверждающие доки. Есть квитанции снятия со счёта. Деньги белые, для Европы подойдёт


Купили за 70, значит это 2к (около 60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше.
Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов

64м2
Сделано только малярка, свет и электрофурнитура.
Таблицу с расходами не вышлю, сорян
Ну вам виднее, сколько ремонт стоит))
Я в ремонтах не разбираюсь
beee
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:49

  beee написав:64м2
Сделано только малярка, свет и электрофурнитура.
Таблицу с расходами не вышлю, сорян
Ну вам виднее, сколько ремонт стоит))
Я в ремонтах не разбираюсь

як писали раніше, основні затрати це кухня та санвузол,

Ремонт у 2023 кавілірки 21 м2:
120Кгрн -оплата робіт
185Кгр - матеріали
Сюди не включено виготовлення меблів під замовлення (кухонна мебель і шафа для одягу, десь біля 2куе) та послуги прораба (1,5куе) за ремонт "під ключ".
Ще, планується 20Кгрн..30Кгрн на диван, стіл + стільці, пральну машину.

От і думайте, чи достатньо 7Кує на "надлишкові" 40м2 (175$/m2) під "проводку, малярку та електрофурнітуру".

А так теж сходиться:
  EnotBegemot написав: 60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше.
Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов

8.25К (ремонт) + 2К (меблі під замовлення) + 1.5К (послуги прораба) + 0.75К (диван, стілк/стільці, пралка) = 12К5 / 21 м2 => $595 m2

При 3х більшій площі, без меблів, і беручи до уваги, що beee сам собі прораб, то на м2 буде значно менше.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 лис, 2023 12:01, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:58

Підтверджую, що ремонти зараз дорогі, і за 15 000 доларів не відремонтуєш норм. Хіба що зовсім скромно і малу площу (будівельникам 7500 і будматеріали 7500).

Взагалі, ідея - купляти квартиру на падаючому ринку, робити частковий (!!!) ремонт і продавати її заради сумнівного навару - не викликає жодного ентузіазму у тих, хто в темі.

Висновок.
Або означений пан звіздить, або плутається в арифметиці, або перше й друге одночасне.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:08

  Frant написав:Підтверджую, що ремонти зараз дорогі, і за 15 000 доларів не відремонтуєш норм. Хіба що зовсім скромно і малу площу (будівельникам 7500 і будматеріали 7500).

Взагалі, ідея - купляти квартиру на падаючому ринку, робити частковий (!!!) ремонт і продавати її заради сумнівного навару - не викликає жодного ентузіазму у тих, хто в темі.

Висновок.
Або означений пан звіздить, або плутається в арифметиці, або перше й друге одночасне.

"падаючий ринок" не про що?
особливо при ревальвації гривні протягом року.

хоча і на падаючому ринку можна купити квартиру без ремонту, зробити ремонт і продати відремонтовану і отримати не тільки "зарплату" за потрачений час, але і "прибуток"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:20

  flyman написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити порядки

1) не поїде, їм і в Ірпені добре
2) більшість ірпеньчан нічого не заробить - дальня логістика "з'їдає" їх заробки, майже в нуль.


Задля економії треба їздити електричкою, а її зупинка від новобудного гетто - неблизько.
Карплюк вклепав 20-поверхове гетто подалі від залізниці - най простаки в автокорках душаться, з апломбом і почуттям особистої важливості.

І так страждати десятиріччями - ну нафіг.

Прицентральна малоповерхова забудова типу сталінки (барабашов до стелі навіть в стрибку з розгону не дотягнеться) з добротної цегли в пішій доступності ШРТ в ІТ-мецці по ціні Ірпеня (в Празі таке добро на порядок дорожче, не кажучи про Відень, де утримується наш відомий біженець):
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodazh-2k-kv-stalnka-vul-skripnika-44a-solomyanka-IDTro4D.html
п.с.
зачотна шконка для інсти


Файний варік. Поруч парк та малоповерхова сучасна забудова аля "царське село".
Соц.модерністський універсам аля "барабан" для ностальгії. Посольства.
Стеля сподіваюсь залізобетонна.
Замислився.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:26

  flyman написав:
  Frant написав:Підтверджую, що ремонти зараз дорогі, і за 15 000 доларів не відремонтуєш норм. Хіба що зовсім скромно і малу площу (будівельникам 7500 і будматеріали 7500).

Взагалі, ідея - купляти квартиру на падаючому ринку, робити частковий (!!!) ремонт і продавати її заради сумнівного навару - не викликає жодного ентузіазму у тих, хто в темі.

Висновок.
Або означений пан звіздить, або плутається в арифметиці, або перше й друге одночасне.

"падаючий ринок" не про що?
особливо при ревальвації гривні протягом року.

хоча і на падаючому ринку можна купити квартиру без ремонту, зробити ремонт і продати відремонтовану і отримати не тільки "зарплату" за потрачений час, але і "прибуток"

Скільки ти зробив ремонтів за своє життя?
Нуль?!
Тобі релігія не дозволяє витрачати гроші на ремонти.
Frant
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