Додано: Сер 22 лис, 2023 01:07

beee написав: flyman написав: beee написав: Немного оффтопа.

Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.

Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят Немного оффтопа.Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят

Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.

Де навар? Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.Де навар?

Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально

Да, из плюсов, заплатил 300 к в бюджет. Для финмона есть подтверждающие доки. Есть квитанции снятия со счёта. Деньги белые, для Европы подойдёт Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. НормальноДа, из плюсов, заплатил 300 к в бюджет. Для финмона есть подтверждающие доки. Есть квитанции снятия со счёта. Деньги белые, для Европы подойдёт

Купили за 70, значит это 2к (около 60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше.Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов