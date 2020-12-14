Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав: Так, рили подюбляють таке робити, але коли людина дійсно хоче продати(а не "продавати") квартиру, то замість знімати оголошення, можна ж оплатити рекламу, щоб воно висіло зверху рилівських торпед а не падало х.з. в які глибини. Коштує це копійки, порівняно з 120 кує, але таке чомусь рідко роблять власники. Я розумію ситуацію 90-х, коли не було інтернету і об'яви(часто навіть без фото) друкували в газетах та щотиждневиках типу "Авізо", "Експрес Об'ява, "Бізнес Прайс Сторінки" і т.п. + дуже боялися шахраїв а через ріелторів було типу "надійніше". Судячи з опису Voistov, продавець при формуванні ціни виходить не з того, за скільки можна продати цю квартиру в прийнятний термін, а скільки грошей йому зараз необхідно, щоб купити їншу, більшої площі. При таких обставинах важко людині щось довести, змінити цю ситуацію може тільки зменшення ціни на його хотелку(трикімнатну чи що він там хоче) або дуже тривалий термін відсутності покупців.
Якби абсолютна більшість людей не були тупі і жадібні, то таке явище як ріелтори існувало б в 1000 разів меньших масштабах. Продавці, покупці та ріелтори варті один одного.
beee написав:Немного оффтопа. Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже. Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят
Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче. Де навар?
Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально Да, из плюсов, заплатил 300 к в бюджет. Для финмона есть подтверждающие доки. Есть квитанции снятия со счёта. Деньги белые, для Европы подойдёт
Купили за 70, значит это 2к (около 60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше. Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов
kingkongovets написав:мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити порядки
1) не поїде, їм і в Ірпені добре 2) більшість ірпеньчан нічого не заробить - дальня логістика "з'їдає" їх заробки, майже в нуль.
Задля економії треба їздити електричкою, а її зупинка від новобудного гетто - неблизько. Карплюк вклепав 20-поверхове гетто подалі від залізниці - най простаки в автокорках душаться, з апломбом і почуттям особистої важливості.
beee написав:Немного оффтопа. Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже. Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче. Де навар?
Купил за 70. Вложил 15. Продал за 100. Купил за 75. Навар 10 куе за 2 месяца. Нормально Да, из плюсов, заплатил 300 к в бюджет. Для финмона есть подтверждающие доки. Есть квитанции снятия со счёта. Деньги белые, для Европы подойдёт
Купили за 70, значит это 2к (около 60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше. Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов
64м2 Сделано только малярка, свет и электрофурнитура. Таблицу с расходами не вышлю, сорян Ну вам виднее, сколько ремонт стоит)) Я в ремонтах не разбираюсь
beee написав:64м2 Сделано только малярка, свет и электрофурнитура. Таблицу с расходами не вышлю, сорян Ну вам виднее, сколько ремонт стоит)) Я в ремонтах не разбираюсь
як писали раніше, основні затрати це кухня та санвузол,
Ремонт у 2023 кавілірки 21 м2: 120Кгрн -оплата робіт 185Кгр - матеріали Сюди не включено виготовлення меблів під замовлення (кухонна мебель і шафа для одягу, десь біля 2куе) та послуги прораба (1,5куе) за ремонт "під ключ". Ще, планується 20Кгрн..30Кгрн на диван, стіл + стільці, пральну машину.
От і думайте, чи достатньо 7Кує на "надлишкові" 40м2 (175$/m2) під "проводку, малярку та електрофурнітуру".
А так теж сходиться:
EnotBegemot написав: 60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше. Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов
kingkongovets написав:мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити порядки
1) не поїде, їм і в Ірпені добре 2) більшість ірпеньчан нічого не заробить - дальня логістика "з'їдає" їх заробки, майже в нуль.
Задля економії треба їздити електричкою, а її зупинка від новобудного гетто - неблизько. Карплюк вклепав 20-поверхове гетто подалі від залізниці - най простаки в автокорках душаться, з апломбом і почуттям особистої важливості.
kingkongovets написав:мене тільки лякає, що частина з них все ж таки зробить правильні висновкі, заробить грошей на житло в Києві і поїде наводити порядки
1) не поїде, їм і в Ірпені добре 2) більшість ірпеньчан нічого не заробить - дальня логістика "з'їдає" їх заробки, майже в нуль.
Задля економії треба їздити електричкою, а її зупинка від новобудного гетто - неблизько. Карплюк вклепав 20-поверхове гетто подалі від залізниці - най простаки в автокорках душаться, з апломбом і почуттям особистої важливості.