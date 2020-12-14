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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11414114151141611417
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:20

  flyman написав:
  Frant написав:Чергове свідчення реального падіння.

сталінок, хрущів, панельок та іншого хламу

Так, так!
Хламу, який тобі "не по зубам".
Якщо ринок нерухомості сиплеться - він сиплеться увесь. З новобудами включно.
Що ми й спостерігаємо нині.

Цей "хлам", як ти кажеш, якщо вдало куплений, він генерує власникам 5-6% річних у валюті.
Frant
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