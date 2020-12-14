RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11414114151141611417
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:20

  flyman написав:
  Frant написав:Чергове свідчення реального падіння.

сталінок, хрущів, панельок та іншого хламу

Так, так!
Хламу, який тобі "не по зубам".
Якщо ринок нерухомості сиплеться - він сиплеться увесь. З новобудами включно.
Що ми й спостерігаємо нині.

Цей "хлам", як ти кажеш, якщо вдало куплений, він генерує власникам 5-6% річних у валюті.
До війни - до 9%

Справжній хлам - це бучанський напівпідвал і дерев'яний сарай з опеньками
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23535
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:37

  beee написав:64м2
Сделано только малярка, свет и электрофурнитура.
Таблицу с расходами не вышлю, сорян
Ну вам виднее, сколько ремонт стоит))
Я в ремонтах не разбираюсь

Какие трубы?
Какая краска?
Плитка в санузлах?
Электрофурнитура бюджетный шнайдер?
Стеклохолст + кнауф шитрок?
Межкомнатные двери?
Входные двери модель "Мечта вора"?
UA
 
Повідомлень: 7751
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1758 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:48

  flyman написав:як писали раніше, основні затрати це кухня та санвузол,

Ремонт у 2023 кавілірки 21 м2:
120Кгрн -оплата робіт
185Кгр - матеріали
Сюди не включено виготовлення меблів під замовлення (кухонна мебель і шафа для одягу, десь біля 2куе) та послуги прораба (1,5куе) за ремонт "під ключ".
Ще, планується 20Кгрн..30Кгрн на диван, стіл + стільці, пральну машину.

От і думайте, чи достатньо 7Кує на "надлишкові" 40м2 (175$/m2) під "проводку, малярку та електрофурнітуру".

А так теж сходиться:
  EnotBegemot написав: 60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше.
Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов

8.25К (ремонт) + 2К (меблі під замовлення) + 1.5К (послуги прораба) + 0.75К (диван, стілк/стільці, пралка) = 12К5 / 21 м2 => $595 m2

При 3х більшій площі, без меблів, і беручи до уваги, що beee сам собі прораб, то на м2 буде значно менше.

Оно сейчас где то так и выходит.
Бюджетный Инстаграмно - формальдегидовый ремонт под ключ без глубокого участия заказчика от 600 у.е. метр
Ремонт род ключ в старом фонде с заменой окон, труб радиаторов от 750 у.е.
Малейшие хотелки выпендридся поднимают стоимость ремонта ближе 1200 у.е метр как у Эйрмакса.
Хотя ремонт Макса все ещё в категории бюджетного т.к. отсутствуют приточно - вытяжная вентиляция и звукоизоляция.
UA
 
Повідомлень: 7751
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1758 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11414114151141611417
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, gonchik74 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24344 16336937
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 22:55
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 131, 132, 133
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1329 5369087
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2023 17:02
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 12719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (380)
22.11.2023 21:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.