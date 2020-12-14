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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11414114151141611417
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:20

  flyman написав:
  Frant написав:Чергове свідчення реального падіння.

сталінок, хрущів, панельок та іншого хламу

Так, так!
Хламу, який тобі "не по зубам". Ти повторюєш мантри ірпіньської електросамокатчиці. Байка про лисицю і виноград, в дії(((

Цей "хлам", як ти кажеш, якщо вдало куплений, він генерує власникам 5-6% річних у валюті.
До війни - до 9%

Якщо ринок нерухомості сиплеться - він сиплеться увесь. З новобудами включно.
Що ми й спостерігаємо нині.

Справжній хлам - це бучанський напівпідвал і дерев'яний сарай з опеньками. Малоліквід і неліквід.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 лис, 2023 23:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:37

  beee написав:64м2
Сделано только малярка, свет и электрофурнитура.
Таблицу с расходами не вышлю, сорян
Ну вам виднее, сколько ремонт стоит))
Я в ремонтах не разбираюсь

Какие трубы?
Какая краска?
Плитка в санузлах?
Электрофурнитура бюджетный шнайдер?
Стеклохолст + кнауф шитрок?
Межкомнатные двери?
Входные двери модель "Мечта вора"?
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:48

  flyman написав:як писали раніше, основні затрати це кухня та санвузол,

Ремонт у 2023 кавілірки 21 м2:
120Кгрн -оплата робіт
185Кгр - матеріали
Сюди не включено виготовлення меблів під замовлення (кухонна мебель і шафа для одягу, десь біля 2куе) та послуги прораба (1,5куе) за ремонт "під ключ".
Ще, планується 20Кгрн..30Кгрн на диван, стіл + стільці, пральну машину.

От і думайте, чи достатньо 7Кує на "надлишкові" 40м2 (175$/m2) під "проводку, малярку та електрофурнітуру".

А так теж сходиться:
  EnotBegemot написав: 60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше.
Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов

8.25К (ремонт) + 2К (меблі під замовлення) + 1.5К (послуги прораба) + 0.75К (диван, стілк/стільці, пралка) = 12К5 / 21 м2 => $595 m2

При 3х більшій площі, без меблів, і беручи до уваги, що beee сам собі прораб, то на м2 буде значно менше.

Оно сейчас где то так и выходит.
Бюджетный Инстаграмно - формальдегидовый ремонт под ключ без глубокого участия заказчика от 600 у.е. метр
Ремонт род ключ в старом фонде с заменой окон, труб радиаторов от 750 у.е.
Малейшие хотелки выпендридся поднимают стоимость ремонта ближе 1200 у.е метр как у Эйрмакса.
Хотя ремонт Макса все ещё в категории бюджетного т.к. отсутствуют приточно - вытяжная вентиляция и звукоизоляция.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 09:39

  UA написав:
  beee написав:64м2
Сделано только малярка, свет и электрофурнитура.
Таблицу с расходами не вышлю, сорян
Ну вам виднее, сколько ремонт стоит))
Я в ремонтах не разбираюсь

Какие трубы?
Какая краска?
Плитка в санузлах?
Электрофурнитура бюджетный шнайдер?
Стеклохолст + кнауф шитрок?
Межкомнатные двери?
Входные двери модель "Мечта вора"?

Тесе на тройниках (без колектора)
Краска тиекурила гармония

Плитка 600 недорогой ректификат с аромата
Теплые полы в с у есть
Шнайдер амфора антрацит
Стеклохолст и D60. Качество 4.
Штукатурка на 5. Бригада из Германии, юзаю 5 год
Дверей нет. К смете нужно было бы +60к
Вроде отчитался. С вас кофе, я это делаю на морозе возле кофейни
beee
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 09:47

  whois2010 написав:
  flyman написав:
  beee написав:Немного оффтопа.
Снова купил варшавский такой же метраж, но на 5 куе дороже.
Интересно то, что абсолютно всё продавцы за границей. Ещё и разведённые. Мужики тут сидят

Щось я не вкурив бізнес, продав умовно за 100 купив на 5 дорожче.
Де навар?

Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет… Дошла, наконец, весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему: «Косой, меняешь?» — «Меняю!» — «Рубль на рубль двадцать?» — «Да!» Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает: «Косой, а в чем бизнес-то?» — «Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать». — «Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?» - «Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!

Є подібний анекдот радянської епохи.
"Мойша, це правда, що Іцхак виграв автомобіль "Волгу" в лотерею?
Правда!
За винятком того, що не в лотерею, а в карти, і не виграв, а програв, і не "Волгу", а 100 рублів!"

Ситуація тут приблизно така ж само(((
Малоправдоподібна історія. Для тих, хто в темі.
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