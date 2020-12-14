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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лис, 2023 20:20
flyman написав: Frant написав:
Чергове свідчення реального падіння.
сталінок, хрущів, панельок та іншого хламу
Так, так!
Хламу, який тобі "не по зубам". Ти повторюєш мантри ірпіньської електросамокатчиці. Байка про лисицю і виноград, в дії(((
Цей "хлам", як ти кажеш, якщо вдало куплений, він генерує власникам 5-6% річних у валюті.
До війни - до 9%
Якщо ринок нерухомості сиплеться - він сиплеться увесь. З новобудами включно.
Що ми й спостерігаємо нині.
Справжній хлам - це бучанський напівпідвал і дерев'яний сарай з опеньками. Малоліквід і неліквід.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 22 лис, 2023 23:41, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 21:37
beee написав:
64м2
Сделано только малярка, свет и электрофурнитура.
Таблицу с расходами не вышлю, сорян
Ну вам виднее, сколько ремонт стоит))
Я в ремонтах не разбираюсь
Какие трубы?
Какая краска?
Плитка в санузлах?
Электрофурнитура бюджетный шнайдер?
Стеклохолст + кнауф шитрок?
Межкомнатные двери?
Входные двери модель "Мечта вора"?
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Додано: Сер 22 лис, 2023 21:48
flyman написав:
як писали раніше, основні затрати це кухня та санвузол,
Ремонт у 2023 кавілірки 21 м2:
120Кгрн -оплата робіт
185Кгр - матеріали
Сюди не включено виготовлення меблів під замовлення (кухонна мебель і шафа для одягу, десь біля 2куе) та послуги прораба (1,5куе) за ремонт "під ключ".
Ще, планується 20Кгрн..30Кгрн на диван, стіл + стільці, пральну машину.
От і думайте, чи достатньо 7Кує на "надлишкові" 40м2 (175$/m2) під "проводку, малярку та електрофурнітуру".
А так теж сходиться:
EnotBegemot написав:
60м), ремонт вышел 15куе (около 250уе метр). Звучит фантастически. Ремонт стоит других денег, как и нет таких цен в варшавских на продажу, 2к, они выше.
Ремонт будет по сегодняшнему рынку от 450уе, а исходя из вашего фото ,он не самый дешевый. Ну пусть 500 метр - это только ремонта на тридцатку. Итого 70 стены+30 ремонт+налоги= около 110 только точка безубытка из заработанного лишь опыт и остатки стройматериалов
8.25К (ремонт) + 2К (меблі під замовлення) + 1.5К (послуги прораба) + 0.75К (диван, стілк/стільці, пралка) = 12К5 / 21 м2 => $595 m2
При 3х більшій площі, без меблів, і беручи до уваги, що beee сам собі прораб, то на м2 буде значно менше.
Оно сейчас где то так и выходит.
Бюджетный Инстаграмно - формальдегидовый ремонт под ключ без глубокого участия заказчика от 600 у.е. метр
Ремонт род ключ в старом фонде с заменой окон, труб радиаторов от 750 у.е.
Малейшие хотелки выпендридся поднимают стоимость ремонта ближе 1200 у.е метр как у Эйрмакса.
Хотя ремонт Макса все ещё в категории бюджетного т.к. отсутствуют приточно - вытяжная вентиляция и звукоизоляция.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 09:39
UA написав: beee написав:
64м2
Сделано только малярка, свет и электрофурнитура.
Таблицу с расходами не вышлю, сорян
Ну вам виднее, сколько ремонт стоит))
Я в ремонтах не разбираюсь
Какие трубы?
Какая краска?
Плитка в санузлах?
Электрофурнитура бюджетный шнайдер?
Стеклохолст + кнауф шитрок?
Межкомнатные двери?
Входные двери модель "Мечта вора"?
Тесе на тройниках (без колектора)
Краска тиекурила гармония
Плитка 600 недорогой ректификат с аромата
Теплые полы в с у есть
Шнайдер амфора антрацит
Стеклохолст и D60. Качество 4.
Штукатурка на 5. Бригада из Германии, юзаю 5 год
Дверей нет. К смете нужно было бы +60к
Вроде отчитался. С вас кофе, я это делаю на морозе возле кофейни
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Додано: Чет 23 лис, 2023 11:41
Frant написав: flyman написав: Frant написав:
Чергове свідчення реального падіння.
сталінок, хрущів, панельок та іншого хламу
Так, так!
Хламу, який тобі "не по зубам". Ти повторюєш мантри ірпіньської електросамокатчиці. Байка про лисицю і виноград, в дії(((
Цей "хлам", як ти кажеш, якщо вдало куплений, він генерує власникам 5-6% річних у валюті.
До війни - до 9%
Якщо ринок нерухомості сиплеться - він сиплеться увесь. З новобудами включно.
Що ми й спостерігаємо нині.
Справжній хлам - це бучанський напівпідвал і дерев'яний сарай з опеньками. Малоліквід і неліквід.
ось тобі частина відповіді:
UA написав:
Ремонт род ключ в старом фонде с заменой окон, труб радиаторов от 750 у.е.
Навіть, якщо замінив люмінієву проводку і чугунієві труби в квартирі, в будинку вони такими і залишаться як були при царі Микиті.
Старе хвали та й з двору веди.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 11:45
flyman написав:
Навіть, якщо замінив люмінієву проводку і чугунієві труби в квартирі, в будинку вони такими і залишаться як були при царі Микиті.
а соседей заменить сколько стоит?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 11:53
vitaliiangel написав: flyman написав:
Навіть, якщо замінив люмінієву проводку і чугунієві труби в квартирі, в будинку вони такими і залишаться як були при царі Микиті.
а соседей заменить сколько стоит?
Франта однодумці, навіщо міняти
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Додано: Чет 23 лис, 2023 12:09
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
Навіть, якщо замінив люмінієву проводку і чугунієві труби в квартирі, в будинку вони такими і залишаться як були при царі Микиті.
а соседей заменить сколько стоит?
Франта однодумці, навіщо міняти
Що таке рентабельність - ти так і не зрозумів.
Надто складна матерія для тебе і для твоєї ірпіньської подружки-електросамокатчиці
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Додано: Чет 23 лис, 2023 12:15
vitaliiangel написав: flyman написав:
Навіть, якщо замінив люмінієву проводку і чугунієві труби в квартирі, в будинку вони такими і залишаться як були при царі Микиті.
а соседей заменить сколько стоит?
З чого ви взяли, що в новобудовах всі 100% сусідів будуть нормальними?
В вашому ірпінському будинку скільки класичного донецького контингенту з відповідними манерами?
ПС Сусіди це найбільша проблема ринку житлової нерухомості, а зовсім не модні мопи та нераціональне планування квартири.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 12:23
UA написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
Навіть, якщо замінив люмінієву проводку і чугунієві труби в квартирі, в будинку вони такими і залишаться як були при царі Микиті.
а соседей заменить сколько стоит?
З чого ви взяли, що в новобудовах всі 100% сусідів будуть нормальними?
В вашому ірпінському будинку скільки класичного донецького контингенту з відповідними манерами?
ПС Сусіди це найбільша проблема ринку житлової нерухомості, а зовсім не модні мопи та нераціональне планування квартири.
Ну, як ми недавно дізналися, то перші поверхи зробили прибудови, мабуть, через високу культуру і смак
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