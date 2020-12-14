Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В вашому ірпінському будинку скільки класичного донецького контингенту з відповідними манерами?
у меня за 12 лет только с одним соседом были тёрки (по поводу парковки). Он зарезервировал себе место в общем дворе, потом на собрании осбб было принято решение никаких закрепленных мест нет.
У осбб было больше тёрок, 1е этажи захотели оформить участок под своими окнами по своему вкусу. Один хотел виноград посадить, другая загородить проход забором и использовать его как свою террасу.
Вызовом полиции разобрались с 1ми и со 2ми. Во дворе со мной все здороваются. Единственные претензии друг к другу в вайбере за неубранную альтанку, где некоторые что то празднуют и потом не убирают. Один мудрец с 5 этажа кинул бычок, по камерам вычислили и насыпали ему.
В родительском хруще тёрки каждый день. Папа-управдом (когда был жив) бегал их решал. Вывалить строй мусор под парадным? без проблем. Один спортсмен посредине газона решил установить себе турник. Не хватит никакого форума описать всё, что там за 12 лет тёрлось.
Faceless написав:Ну, як ми недавно дізналися, то перші поверхи зробили прибудови, мабуть, через високу культуру і смак
по сравнению с киевлянами мы конечно быдло. Вам серьёзно хочется развить тему низкой культуры?
высокая культура или низкая? в наш жк было несколько прилётов, мы скинулись по 20 тыс всё отремонтировали и всю тротуарную плитку заменили. Практически в каждом жк идут сборы на ремонт (помимо взносов в осбб) За эти деньги ремонтируются мопы. В т.ч. дорога и тротуары возле жк. Я так понимаю для киевлян по адресу Тимошенко 21 из-за высокой культуры скинутся на ремонт двора задача неподъемная?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 лис, 2023 14:17, всього редагувалось 13 разів.
UA написав:В вашому ірпінському будинку скільки класичного донецького контингенту з відповідними манерами?
у меня за 12 лет только с одним соседом были тёрки (по поводу парковки). Он зарезервировал себе место в общем дворе, потом на собрании осбб было принято решение никаких закрепленных мест нет. У осбб было больше тёрок, 1е этажи захотели оформить участок под своими окнами по своему вксу. Один хотел виноград посадить, другая загородить проход забором и использовать его как свою террасу. Вызовом полиции разобрались с 1ми и со 2ми. Во дворе со мной все здороваются. Единственные претензии в вайбере за неубранную альтанку, где некоторые что то празднуют и потом не убирают. Один мудрец с 5 этажа кинул бычок, по камерам вычислили и насыпали ему.
В родительском хруще тёрки каждый день. Папа-управдом когда был жив бегал их решал. Вывались строй мусор под парадным? без проблем. Не хватит форума описать всё что там за 11 лет тёрлось.
Достойні сусіди)))
Я впевнений, що там немає жодного академіка, жодного професора, жодного доцента.
Насправді, все те ж саме, що й в київських "хрушах". Тому що одній ті ж люди. З однаковим майновим статусом, до речі.
vitaliiangel написав:по сравнению с киевлянами мы конечно быдло. Вам сеьёзно хочется развить тему низкой культуры?
Це ж ти почав розвивати тему, що в ірпіньських новобудах живуть висококультурні люди, а в київських "хрушовках" - п'янь да рвань.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 лис, 2023 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Тесе на тройниках (без колектора) Краска тиекурила гармония
Плитка 600 недорогой ректификат с аромата Теплые полы в с у есть Шнайдер амфора антрацит Стеклохолст и D60. Качество 4. Штукатурка на 5. Бригада из Германии, юзаю 5 год Дверей нет. К смете нужно было бы +60к Вроде отчитался. С вас кофе, я это делаю на морозе возле кофейни
ух ти блін, в мене досвіду було нуль, але в будинку так само робив - тесе, д60, гармонія, інтеркерама 1.2х0.6 на підлогу.