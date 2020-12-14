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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11416114171141811419
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:
  reus написав:
  trololo написав:депутат не може бути фопом. до цього він був журналістом на ЗП. щоб вибілити хабарі треба платити податки. він нічого не платив, тому сподіваюсь в цього руснявого підара все заберуть

Депутат не може, але його батько, мати, жінка, брат, сестра, тесть, теща, брати, сестри жінки можуть. Легально можуть заробити і оформити нерухомість і питань не буде с точки зору закону. Можуть подарувати близькому родичу(депутату) гроші/нерухомість без податків. Депутат має право взяти позику у ФО/банку, навіть не родича, оформити нотаріально і сплачувати з депутатської зарплати борги позичальнику.

Саме тому пів центра Львова зайняті маленькими бутмками в яких продають якись шлак за скчжкні гроші, і таке враження, що там ніколи не буває покупців. Теж НП міг розуміти сенс такого бізнесу, поки мені хтось не сказав, що то дружини депутатів не відмивають тяжко зароблені ними на тендерах і відкатах гроші.
А зачем так усложнять? Еще и в центре Львова?
Можно же гораздо проще и с меньшими затратами.
5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:35

  5396669 написав:
Bolt написав:
  reus написав:Депутат не може, але його батько, мати, жінка, брат, сестра, тесть, теща, брати, сестри жінки можуть. Легально можуть заробити і оформити нерухомість і питань не буде с точки зору закону. Можуть подарувати близькому родичу(депутату) гроші/нерухомість без податків. Депутат має право взяти позику у ФО/банку, навіть не родича, оформити нотаріально і сплачувати з депутатської зарплати борги позичальнику.

Саме тому пів центра Львова зайняті маленькими бутмками в яких продають якись шлак за скчжкні гроші, і таке враження, що там ніколи не буває покупців. Теж НП міг розуміти сенс такого бізнесу, поки мені хтось не сказав, що то дружини депутатів не відмивають тяжко зароблені ними на тендерах і відкатах гроші.
А зачем так усложнять? Еще и в центре Львова?
Можно же гораздо проще и с меньшими затратами.

Ну, как вариант. Ну и жены вроде бы как при деле-успешные бизнесменши. У моего соседа магазин во Львове на Пивдееном магазин обувной есть-мягкой говоря не жирует.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:38

  Bolt написав:
  reus написав:
  trololo написав:депутат не може бути фопом. до цього він був журналістом на ЗП. щоб вибілити хабарі треба платити податки. він нічого не платив, тому сподіваюсь в цього руснявого підара все заберуть

Депутат не може, але його батько, мати, жінка, брат, сестра, тесть, теща, брати, сестри жінки можуть. Легально можуть заробити і оформити нерухомість і питань не буде с точки зору закону. Можуть подарувати близькому родичу(депутату) гроші/нерухомість без податків. Депутат має право взяти позику у ФО/банку, навіть не родича, оформити нотаріально і сплачувати з депутатської зарплати борги позичальнику.

Саме тому пів центра Львова зайняті маленькими бутмками в яких продають якись шлак за скчжкні гроші, і таке враження, що там ніколи не буває покупців. Теж НП міг розуміти сенс такого бізнесу, поки мені хтось не сказав, що то дружини депутатів не відмивають тяжко зароблені ними на тендерах і відкатах гроші.

Щоб відмити не треба бутіка. ФОП на якусь консультативну діяльність, наприклад, і погнали. Оті всі бутіки, то радше купили/орендують дружині-дитині, щоб мала чим зайнятись і вдома не сиділа. Знаю купу чоловіків бізнесменів, що дофінансовують «бізнеси» дружин. Хтось менше, хтось більше.
gonchik74
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