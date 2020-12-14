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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11416114171141811419
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:
  reus написав:
  trololo написав:депутат не може бути фопом. до цього він був журналістом на ЗП. щоб вибілити хабарі треба платити податки. він нічого не платив, тому сподіваюсь в цього руснявого підара все заберуть

Депутат не може, але його батько, мати, жінка, брат, сестра, тесть, теща, брати, сестри жінки можуть. Легально можуть заробити і оформити нерухомість і питань не буде с точки зору закону. Можуть подарувати близькому родичу(депутату) гроші/нерухомість без податків. Депутат має право взяти позику у ФО/банку, навіть не родича, оформити нотаріально і сплачувати з депутатської зарплати борги позичальнику.

Саме тому пів центра Львова зайняті маленькими бутмками в яких продають якись шлак за скчжкні гроші, і таке враження, що там ніколи не буває покупців. Теж НП міг розуміти сенс такого бізнесу, поки мені хтось не сказав, що то дружини депутатів не відмивають тяжко зароблені ними на тендерах і відкатах гроші.
А зачем так усложнять? Еще и в центре Львова?
Можно же гораздо проще и с меньшими затратами.
5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:35

  5396669 написав:
Bolt написав:
  reus написав:Депутат не може, але його батько, мати, жінка, брат, сестра, тесть, теща, брати, сестри жінки можуть. Легально можуть заробити і оформити нерухомість і питань не буде с точки зору закону. Можуть подарувати близькому родичу(депутату) гроші/нерухомість без податків. Депутат має право взяти позику у ФО/банку, навіть не родича, оформити нотаріально і сплачувати з депутатської зарплати борги позичальнику.

Саме тому пів центра Львова зайняті маленькими бутмками в яких продають якись шлак за скчжкні гроші, і таке враження, що там ніколи не буває покупців. Теж НП міг розуміти сенс такого бізнесу, поки мені хтось не сказав, що то дружини депутатів не відмивають тяжко зароблені ними на тендерах і відкатах гроші.
А зачем так усложнять? Еще и в центре Львова?
Можно же гораздо проще и с меньшими затратами.

Ну, как вариант. Ну и жены вроде бы как при деле-успешные бизнесменши. У моего соседа магазин во Львове на Пивдееном магазин обувной есть-мягкой говоря не жирует.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:38

  Bolt написав:
  reus написав:
  trololo написав:депутат не може бути фопом. до цього він був журналістом на ЗП. щоб вибілити хабарі треба платити податки. він нічого не платив, тому сподіваюсь в цього руснявого підара все заберуть

Депутат не може, але його батько, мати, жінка, брат, сестра, тесть, теща, брати, сестри жінки можуть. Легально можуть заробити і оформити нерухомість і питань не буде с точки зору закону. Можуть подарувати близькому родичу(депутату) гроші/нерухомість без податків. Депутат має право взяти позику у ФО/банку, навіть не родича, оформити нотаріально і сплачувати з депутатської зарплати борги позичальнику.

Саме тому пів центра Львова зайняті маленькими бутмками в яких продають якись шлак за скчжкні гроші, і таке враження, що там ніколи не буває покупців. Теж НП міг розуміти сенс такого бізнесу, поки мені хтось не сказав, що то дружини депутатів не відмивають тяжко зароблені ними на тендерах і відкатах гроші.

Щоб відмити не треба бутіка. ФОП на якусь консультативну діяльність, наприклад, і погнали. Оті всі бутіки, то радше купили/орендують дружині-дитині, щоб мала чим зайнятись і вдома не сиділа. Знаю купу чоловіків бізнесменів, що дофінансовують «бізнеси» дружин. Хтось менше, хтось більше.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:59

Сподіваюсь, того урода з собачим ротом, який багато зробив для приходу до влади зе- і грьобаних слуг, таки закриють на 10 років.
За держзраду.

Давайте за темою.
Мені одному здається, що на зміну дорожаю - прийшов дешевій?
Готельки і 1к "хрущовки" на м.Академмістечко, Святошино і Лісова - при сталій ціні - висять три-чотири місяці, і не продаються!
Значить, кількість грошей і населення Кржн - невпинно зменшується.

Ще одна ознака дешевію - з форуму пропали рили- новобудівці.
Жодного!
Перестали клепати байки про дефіцит житла, про черги у відділах продаж і тп.
Значить, їх фінансування урізано до мінімуму.

Дві ознаки дешевію вже видно.
Він нешвидкий, дешевій, проте він вже на марші! І декілька років у нього є, 100%.

Якщо Америка і ЄС уріжуть фінансування української політичної їліти - вай,вай,курс гривни просяде вдвічі, а ціни Кржн - на третину. І цей процес може бути швидким. Буквально пару місяців.
Взагалі, початок наступного року буде важким. Особливо для тих, хто планує продати нерухомість (і для рилів).
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:12

  Frant написав:Сподіваюсь, того урода з собачим ротом, який багато зробив для приходу до влади зе- і грьобаних слуг, таки закриють на 10 років.
За держзраду.

Давайте за темою.
Мені одному здається, що на зміну дорожаю - прийшов дешевій?
Готельки і 1к "хрущовки" на м.Академмістечко, Святошино і Лісова - при сталій ціні - висять три-чотири місяці, і не продаються!
Значить, кількість грошей і населення Кржн - невпинно зменшується.

Ще одна ознака дешевію - з форуму пропали рили- новобудівці.
Жодного!
Перестали клепати байки про дефіцит житла, про черги у відділах продаж і тп.
Значить, їх фінансування урізано до мінімуму.

Дві ознаки дешевію вже видно.
Він нешвидкий, дешевій, проте він вже на марші! І декілька років у нього є, 100%.

Зара з баблом у різного роду перепродаванів стане ще сутужніше, враховуючи, що Поляки і Словаки заблокували майже весь рух вантажу на кордоні. Польськи страйкарі, доречі вже отримали дозвіл на проведення акції протесту до лютого. ІТ помалу згортається. Якщо ще згорнуть допомогу з закордону то буде повна опа.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:37

  Bolt написав:
  Frant написав:Сподіваюсь, того урода з собачим ротом, який багато зробив для приходу до влади зе- і грьобаних слуг, таки закриють на 10 років.
За держзраду.

Давайте за темою.
Мені одному здається, що на зміну дорожаю - прийшов дешевій?
Готельки і 1к "хрущовки" на м.Академмістечко, Святошино і Лісова - при сталій ціні - висять три-чотири місяці, і не продаються!
Значить, кількість грошей і населення Кржн - невпинно зменшується.

Ще одна ознака дешевію - з форуму пропали рили- новобудівці.
Жодного!
Перестали клепати байки про дефіцит житла, про черги у відділах продаж і тп.
Значить, їх фінансування урізано до мінімуму.

Дві ознаки дешевію вже видно.
Він нешвидкий, дешевій, проте він вже на марші! І декілька років у нього є, 100%.

Зара з баблом у різного роду перепродаванів стане ще сутужніше, враховуючи, що Поляки і Словаки заблокували майже весь рух вантажу на кордоні. Польськи страйкарі, доречі вже отримали дозвіл на проведення акції протесту до лютого. ІТ помалу згортається. Якщо ще згорнуть допомогу з закордону то буде повна опа.

Я офіційно оголошую 2024 рік роком дешевію масового сегменту Кржн!

Нічого хорошого в цьому немає.
Результат діяльності бидляцької їліти, вихідців з селюків і пролетаріату. Осіб з купленою гуманітарною освітою. Які обчистили країну до нитки.
Їліти, клоунів, які не здатні за 10 років війни побудувати хоча би патронний завод, посадити на 15 років з конфіскацією відвертих зрадників. Які реально не можуть створити ракетний щит чи налагодити серійне виробництво дальніх безпілотників. Єдино, що вміють - кривлятись на відеокамеру.
Ну, мутрий нарот обрав собі достойників. Охлократія...

"То ли еще будет - ой, ой, ой!"
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:03

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

тут дехто передає вітання бійцям інтелектуального фронту, які вже так звикли до високіх доходів, дистанційної роботи та оренди якісної нерухомості
головне правило життя - «так буде не завжди», але кожне нове покоління робить одні й ті ж самі помилки

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kingkongovets
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