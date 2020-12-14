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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:11
kyk написав:Якщо буде скайнет, про роботу будемо переживати в останню чергу.
не думаю що нас через розвиток ші чекає щось страшніше, ніж перерозподіл та зменшення прибутків певної категорії людей
ми це вже неодноразово проходили і пройдемо ще багато разів
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kingkongovets
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:16
kingkongovets написав: kyk написав:
Поки що на інтелектуальному фронті все ок. Дякуємо, що не забуваєте
а я ось чув протилежне, та й сам давно використовую платку джпт4 - так воно вже код само пише і самонавчається
донька каже що на те, на що їй раніше потрібно було 8-10 годин вона зараз витрачає 2-3 - ви це ще не відчули?)
Давайте ближче до теми.
ККЦ, ти що прогнозуєш для Кржн на 2024?
"Дорожай" чи "дешевій"???
Чи застійні явища?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 24 лис, 2023 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:19
kingkongovets написав:
kyk написав:Якщо буде скайнет, про роботу будемо переживати в останню чергу.
не думаю що нас через розвиток ші чекає щось страшніше, ніж перерозподіл та зменшення прибутків певної категорії людей
ми це вже неодноразово проходили і пройдемо ще багато разів
Можливо. То що - офісна нерухомість полетить в 0?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:23
kyk написав: kingkongovets написав:
kyk написав:Якщо буде скайнет, про роботу будемо переживати в останню чергу.
не думаю що нас через розвиток ші чекає щось страшніше, ніж перерозподіл та зменшення прибутків певної категорії людей
ми це вже неодноразово проходили і пройдемо ще багато разів
Можливо. То що - офісна нерухомість полетить в 0?
офісна на штучному диханні ще з початку карантинів, але комерція - це ж не тільки офісна
я мав на увазі якраз не комерцію, а житлову, де «креакли та інтелектуали» зі своїми прибутками роблять неабиякий вітер і в оренді і в продажах
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