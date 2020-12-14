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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11417114181141911420
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kyk написав:Якщо буде скайнет, про роботу будемо переживати в останню чергу.


не думаю що нас через розвиток ші чекає щось страшніше, ніж перерозподіл та зменшення прибутків певної категорії людей
ми це вже неодноразово проходили і пройдемо ще багато разів
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:16

  kingkongovets написав:
kyk написав:Поки що на інтелектуальному фронті все ок. Дякуємо, що не забуваєте :D

а я ось чув протилежне, та й сам давно використовую платку джпт4 - так воно вже код само пише і самонавчається
донька каже що на те, на що їй раніше потрібно було 8-10 годин вона зараз витрачає 2-3 - ви це ще не відчули?)

Давайте ближче до теми.

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Чи застійні явища?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 лис, 2023 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:19

  kingkongovets написав:
kyk написав:Якщо буде скайнет, про роботу будемо переживати в останню чергу.


не думаю що нас через розвиток ші чекає щось страшніше, ніж перерозподіл та зменшення прибутків певної категорії людей
ми це вже неодноразово проходили і пройдемо ще багато разів

Можливо. То що - офісна нерухомість полетить в 0? :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kyk написав:
  kingkongovets написав:
kyk написав:Якщо буде скайнет, про роботу будемо переживати в останню чергу.


не думаю що нас через розвиток ші чекає щось страшніше, ніж перерозподіл та зменшення прибутків певної категорії людей
ми це вже неодноразово проходили і пройдемо ще багато разів

Можливо. То що - офісна нерухомість полетить в 0? :)


офісна на штучному диханні ще з початку карантинів, але комерція - це ж не тільки офісна
я мав на увазі якраз не комерцію, а житлову, де «креакли та інтелектуали» зі своїми прибутками роблять неабиякий вітер і в оренді і в продажах
kingkongovets
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