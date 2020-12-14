vitaliiangel написав:

UA написав: В вашому ірпінському будинку скільки класичного донецького контингенту з відповідними манерами? В вашому ірпінському будинку скільки класичного донецького контингенту з відповідними манерами?

Faceless написав: Ну, як ми недавно дізналися, то перші поверхи зробили прибудови, мабуть, через високу культуру і смак Ну, як ми недавно дізналися, то перші поверхи зробили прибудови, мабуть, через високу культуру і смак

у меня за 12 лет только с одним соседом были тёрки (по поводу парковки). Он зарезервировал себе место в общем дворе, потом на собрании осбб было принято решение никаких закрепленных мест нет.У осбб было больше тёрок, 1е этажи захотели оформить участок под своими окнами по своему вкусу. Один хотел виноград посадить, другая загородить проход забором и использовать его как свою террасу.Вызовом полиции разобрались с 1ми и со 2ми. Во дворе со мной все здороваются. Единственные претензии друг к другу в вайбере за неубранную альтанку, где некоторые что то празднуют и потом не убирают. Один мудрец с 5 этажа кинул бычок, по камерам вычислили и насыпали ему.В родительском хруще тёрки каждый день. Папа-управдом (когда был жив) бегал их решал. Вывалить строй мусор под парадным? без проблем. Один спортсмен посредине газона решил установить себе турник. Не хватит никакого форума описать всё, что там за 12 лет тёрлось.по сравнению с киевлянами мы конечно быдло. Вам серьёзно хочется развить тему низкой культуры?высокая культура или низкая? в наш жк было несколько прилётов, мы скинулись по 20 тыс всё отремонтировали и всю тротуарную плитку заменили. Практически в каждом жк идут сборы на ремонт (помимо взносов в осбб)За эти деньги ремонтируются мопы. В т.ч. дорога и тротуары возле жк. Я так понимаю для киевлян по адресу Тимошенко 21 из-за высокой культуры скинутся на ремонт двора задача неподъемная?