Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kyk написав:Поки що на інтелектуальному фронті все ок. Дякуємо, що не забуваєте
а я ось чув протилежне, та й сам давно використовую платку джпт4 - так воно вже код само пише і самонавчається донька каже що на те, на що їй раніше потрібно було 8-10 годин вона зараз витрачає 2-3 - ви це ще не відчули?)
Давайте ближче до теми.
ККЦ, ти що прогнозуєш для Кржн на 2024? "Дорожай" чи "дешевій"??? Чи застійні явища?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 лис, 2023 14:44, всього редагувалось 1 раз.
kyk написав:Якщо буде скайнет, про роботу будемо переживати в останню чергу.
не думаю що нас через розвиток ші чекає щось страшніше, ніж перерозподіл та зменшення прибутків певної категорії людей ми це вже неодноразово проходили і пройдемо ще багато разів
Можливо. То що - офісна нерухомість полетить в 0?
офісна на штучному диханні ще з початку карантинів, але комерція - це ж не тільки офісна я мав на увазі якраз не комерцію, а житлову, де «креакли та інтелектуали» зі своїми прибутками роблять неабиякий вітер і в оренді і в продажах
kingkongovets написав:офісна на штучному диханні ще з початку карантинів, але комерція - це ж не тільки офісна я мав на увазі якраз не комерцію, а житлову, де «креакли та інтелектуали» зі своїми прибутками роблять неабиякий вітер і в оренді і в продажах
сколько времени ойтишнеги делают "ветер"? а кто был до них? не будет их будут другие) Я лично философски к этому вопросу отношусь)
как говорил О.Бендер "если в стране ходят деньги значит у кого то их много")))
Высший антикоррупционный суд арестовал инвестора, подозреваемого в подкупе руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, с альтернативой внесения 100 млн грн залога.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
"ВАКС арестовал инвестора, подозреваемого в подкупе руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Альтернатива – залог в сумме 100 млн грн", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, 21 ноября стражи порядка разоблачили владельца частного общества на предложения взятки в виде недвижимости в возведенных им новостройках общей площадью более 5 200 кв. м более чем на 170 млн грн. В частности, речь шла о по меньшей мере 15 квартирах.
За это топ должностное лицо Минобществ должно было оставить в силе заключенные с обществом соглашения по строительству ЖК на земельном участке министерства, а также способствовать получению разрешительных документов и необходимых согласований.
Правоохранители не уточняют имени подозреваемого, но, по данным "Центра противодействия коррупции", речь идет о Сергее Копистыре, который является фактическим владельцем группы компаний "KSM-GROUP". Он пытался подкупить главу Минобщества Александра Кубракова. https://antikor.com.ua/ru/articles/6679 ... mi_v_kieve
Прохожий написав:сколько времени ойтишнеги делают "ветер"? а кто был до них? не будет их будут другие) Я лично философски к этому вопросу отношусь)
как говорил О.Бендер "если в стране ходят деньги значит у кого то их много")))
я ж про конкретно ойті не казав, я мав на увазі увесь інтелектуальний сегмент загалом, схоже що скоро там в багатьох сферах багато зайвих людей зʼявиться, перший дзвіночок - страйк сценаристів Голівуду в травні, навіть до мене ця новина докатилась)
а ця публіка в переважній більшості дійсно віддає перевагу оренді, бо не любить паритись ремонтами та хомʼячеством
ця ментальна модель дуже помічна в бізнесі оренди житла, але тільки допоки цій публіці платять достатньо, але особисто я маю велику підозру, що це може в недалекому майбутньому почати незворотньо змінюватися
UA написав:В вашому ірпінському будинку скільки класичного донецького контингенту з відповідними манерами?
у меня за 12 лет только с одним соседом были тёрки (по поводу парковки). Он зарезервировал себе место в общем дворе, потом на собрании осбб было принято решение никаких закрепленных мест нет.
У осбб было больше тёрок, 1е этажи захотели оформить участок под своими окнами по своему вкусу. Один хотел виноград посадить, другая загородить проход забором и использовать его как свою террасу.
Вызовом полиции разобрались с 1ми и со 2ми. Во дворе со мной все здороваются. Единственные претензии друг к другу в вайбере за неубранную альтанку, где некоторые что то празднуют и потом не убирают. Один мудрец с 5 этажа кинул бычок, по камерам вычислили и насыпали ему.
В родительском хруще тёрки каждый день. Папа-управдом (когда был жив) бегал их решал. Вывалить строй мусор под парадным? без проблем. Один спортсмен посредине газона решил установить себе турник. Не хватит никакого форума описать всё, что там за 12 лет тёрлось.
Faceless написав:Ну, як ми недавно дізналися, то перші поверхи зробили прибудови, мабуть, через високу культуру і смак
по сравнению с киевлянами мы конечно быдло. Вам серьёзно хочется развить тему низкой культуры?
высокая культура или низкая? в наш жк было несколько прилётов, мы скинулись по 20 тыс всё отремонтировали и всю тротуарную плитку заменили. Практически в каждом жк идут сборы на ремонт (помимо взносов в осбб) За эти деньги ремонтируются мопы. В т.ч. дорога и тротуары возле жк. Я так понимаю для киевлян по адресу Тимошенко 21 из-за высокой культуры скинутся на ремонт двора задача неподъемная?
Залишилось з'ясувати скільки сотен километров між Ірпенем та батьківським хрущем? Сьогодні був в цьому районі на Лукяненка (Тимошенко). В кадр не потрапив довгий ряд ультрамодної комерційної нерухомості праворуч. Добудували торговий Пасаж Ісака разом зі смарт Плаза Оболонь. Модна комерція і вбитий асфальт. Мабуть так і треба.