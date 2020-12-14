Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лис, 2023 06:22
Bolt написав: vitaliiangel написав: UA написав:
Залишилось з'ясувати скільки сотен километров між Ірпенем та батьківським хрущем?
типа в 100-500 км от Киева живут другие люди?
UA написав:
В кадр не потрапив довгий ряд ультрамодної комерційної нерухомості праворуч.
коротко про жизнь в стенах хрущевки
https://watch.wave.video/y68pqIuFPyX5b5xV
Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции? Так в Дрлярчиковом смарт вообще ни какие перегородки(даже хреновые как в хруще) не предусмотрены. 😏
Особа вітальєн бореться з старим фондом, тому що він заважає жити їй (йому).
Знову ж, купити собі щось в столиці він/вона не може. Тому дибки стає і біситься, від цього.
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