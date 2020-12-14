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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11418114191142011421
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 06:22

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Залишилось з'ясувати скільки сотен километров між Ірпенем та батьківським хрущем?
типа в 100-500 км от Киева живут другие люди?
  UA написав:В кадр не потрапив довгий ряд ультрамодної комерційної нерухомості праворуч.


коротко про жизнь в стенах хрущевки
https://watch.wave.video/y68pqIuFPyX5b5xV
Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции? Так в Дрлярчиковом смарт вообще ни какие перегородки(даже хреновые как в хруще) не предусмотрены. 😏

Особа вітальєн бореться з старим фондом, тому що він заважає жити їй (йому).

Знову ж, купити собі щось в столиці він/вона не може. Фінанси співають романси. Тому дибки стає і біситься, від цього.

Вітальєн, тобі нічого робити, як боротись з "хрущовками" і києвським асфальтом?

Краще запишись в місцеве ППО, з біноклем на даху будеш дивитись, звідки летять "шахеди". Або патрони будеш снаряджати в стрічки і подавати до крупнокаліберних кулеметів. Хоч якась користь буде від нікчемної пустопорожньої балаболки!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 09:51

  Bolt написав:Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции?
я думаю там в маме проблема
  Frant написав:Вітальєн, тобі нічого робити, як боротись з "хрущовками" і києвським асфальтом?
а видео тебе понравилось?! это я ещё пробки и хаотичные парковки не трогал
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 09:56

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции?
я думаю там в маме проблема
  Frant написав:Вітальєн, тобі нічого робити, як боротись з "хрущовками" і києвським асфальтом?
это я ещё пробки и хаотичные парковки не трогал

Пробки і парковки в основному створюють жителі Єпенів,які працюють в Києві.
Десятки тисяч євроблях, кинутих де попало. Питання вирішується елементарно. Конські штрафи і евакуатори.

Ти би краще працевлашувався/лась.
Хоч би касиром в АТБ. Заробиш на обшарпану готельку в Києві, на верхньому поверсі, без балкона.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 лис, 2023 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 09:58

  Frant написав:Пробки і парковки в основному створюють жителі Єпенів,які працюють в Києві.
и дороги во дворах Оболони разбивают они же. Придумай что-то новое. Инопланетяне например.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:00

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Пробки і парковки в основному створюють жителі Єпенів,які працюють в Києві.
и дороги во дворах Оболони разбивают они же. Придумай что-то новое

Тебе не повинна цікавити Оболонь
Зверни краще увагу на обідранні ірпіньські хрущовки і робітничі бараки.
Вони поруч з тобою, за півкілометра. Сядь на електросамокаті і поїдь туди. І напишеш свої враження на ірпіньській гілці.

Житло в Києві для тебе - недосяжна мрія.
Тому ти так бісишся і поливаєш брудом києвську нерухомість і києвський асфальт. Заздрісний ніщеброд, який не знає арифметику.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:03

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции?
я думаю там в маме проблема
  Frant написав:Вітальєн, тобі нічого робити, як боротись з "хрущовками" і києвським асфальтом?
а видео тебе понравилось?! это я ещё пробки и хаотичные парковки не трогал

С бабами вообще проблема. Вчера сижу малого завёз к репетитору, жду. Тут объявление, что подобную фигню бесплатно отлают(главное увидел 5 мин после выхода, так, что был шанс)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/stoyka ... SjK7x.html
Но рядом была жена, которая уперлась, что не даст везти такое в пятилетней машине. И все. До сих пор волосы на жопе рву😠🤦‍♂️Такой шанс бывает раз в несколько лет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:15

  Bolt написав:Но рядом была жена, которая уперлась, что не даст везти такое в пятилетней машине.
а такси во львове есть? я тоже ничего крупного в авто не вожу, царапины по салону потом выедают мозг. Заплатил 200-300 грн и забыл.
vitaliiangel
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