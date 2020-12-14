Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции? Так в Дрлярчиковом смарт вообще ни какие перегородки(даже хреновые как в хруще) не предусмотрены. 😏
Особа вітальєн бореться з старим фондом, тому що він заважає жити їй (йому).
Знову ж, купити собі щось в столиці він/вона не може. Фінанси співають романси. Тому дибки стає і біситься, від цього.
Вітальєн, тобі нічого робити, як боротись з "хрущовками" і києвським асфальтом?
Краще запишись в місцеве ППО, з біноклем на даху будеш дивитись, звідки летять "шахеди". Або патрони будеш снаряджати в стрічки і подавати до крупнокаліберних кулеметів. Хоч якась користь буде від нікчемної пустопорожньої балаболки!
Frant написав:Пробки і парковки в основному створюють жителі Єпенів,які працюють в Києві.
и дороги во дворах Оболони разбивают они же. Придумай что-то новое
Тебе не повинна цікавити Оболонь Зверни краще увагу на обідранні ірпіньські хрущовки і робітничі бараки. Вони поруч з тобою, за півкілометра. Сядь на електросамокаті і поїдь туди. І напишеш свої враження на ірпіньській гілці.
Житло в Києві для тебе - недосяжна мрія. Тому ти так бісишся і поливаєш брудом києвську нерухомість і києвський асфальт. Заздрісний ніщеброд, який не знає арифметику.
Bolt написав:Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции?
я думаю там в маме проблема
Frant написав:Вітальєн, тобі нічого робити, як боротись з "хрущовками" і києвським асфальтом?
а видео тебе понравилось?! это я ещё пробки и хаотичные парковки не трогал
С бабами вообще проблема. Вчера сижу малого завёз к репетитору, жду. Тут объявление, что подобную фигню бесплатно отлают(главное увидел 5 мин после выхода, так, что был шанс) https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/stoyka ... SjK7x.html Но рядом была жена, которая уперлась, что не даст везти такое в пятилетней машине. И все. До сих пор волосы на жопе рву😠🤦♂️Такой шанс бывает раз в несколько лет.