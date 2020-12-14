Особа вітальєн бореться з старим фондом, тому що він заважає жити їй (йому).
Знову ж, купити собі щось в столиці він/вона не може. Фінанси співають романси. Тому дибки стає і біситься, від цього.
Вітальєн, тобі, мешканцю Ірпеня, нічого робити, як боротись з києвськими "хрущовками" і києвським асфальтом?
Краще запишись в місцеве ППО, з біноклем на даху будеш дивитись, звідки летять "шахеди". Або патрони будеш снаряджати в стрічки і подавати до крупнокаліберних кулеметів. Хоч якась користь буде від нікчемної пустопорожньої балаболки!