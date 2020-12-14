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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11418114191142011421
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:41

Особа вітальєн бореться з старим фондом, тому що він заважає жити їй (йому).

Знову ж, купити собі щось в столиці він/вона не може. Фінанси співають романси. Тому дибки стає і біситься, від цього.

Вітальєн, тобі, мешканцю Ірпеня, нічого робити, як боротись з києвськими "хрущовками" і києвським асфальтом?

Краще запишись в місцеве ППО, з біноклем на даху будеш дивитись, звідки летять "шахеди". Або патрони будеш снаряджати в стрічки і подавати до крупнокаліберних кулеметів. Хоч якась користь буде від нікчемної пустопорожньої балаболки!
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