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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11418114191142011421
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:39

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Залишилось з'ясувати скільки сотен километров між Ірпенем та батьківським хрущем?
типа в 100-500 км от Киева живут другие люди?
  UA написав:В кадр не потрапив довгий ряд ультрамодної комерційної нерухомості праворуч.


коротко про жизнь в стенах хрущевки
https://watch.wave.video/y68pqIuFPyX5b5xV
Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции? Так в Дрлярчиковом смарт вообще ни какие перегородки(даже хреновые как в хруще) не предусмотрены. 😏


Чому мешканця Ірпеня турбують київські "хрущовки" і київський асфальт?
Ірпіньські "хрущовки і робочі бараки ще бідніші, а асфальт - взагалі відсутній місцями.
Проте зазначена особа поливає брудом саме київський старий фонд і києвське дорожнє покриття.
Хоча в Києві їй нічого не світить, навіть репнута безбалконна готелька.
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  #<1 ... 11418114191142011421
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