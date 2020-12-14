Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции? Так в Дрлярчиковом смарт вообще ни какие перегородки(даже хреновые как в хруще) не предусмотрены. 😏
Чому мешканця Ірпеня турбують київські "хрущовки" і київський асфальт? Ірпіньські "хрущовки і робочі бараки ще бідніші, а асфальт - взагалі відсутній місцями. Проте зазначена особа поливає брудом саме київський старий фонд і києвське дорожнє покриття. Хоча в Києві їй нічого не світить, навіть репнута безбалконна готелька.